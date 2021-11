Anfield čaka na spopad velikanov, a kdo je boljši, Alisson ali Oblak?

Visokega branilca Van Dijka krasi odličen pregled nad igro, saj je z natančnimi podajami zmožen najti vsakega soigralca na igrišču. Nizozemčev hrbet pa vedno čuva pogumen Brazilec, ki je zelo spreten z žogo. Njegove dolge podaje zlahka prečijo sredino igrišča in pospešijo igro njegovega moštva. "Kot vratar moraš biti popoln na vseh področjih in Ali (Alisson) je eden najpopolnejših vratarjev, ki sem jih kadar koli videl," svojega soigralca opisuje rezervni vratar Liverpoola Adrian. "Dober je v igri z nogo, miren je, njegov pregled nad igro je odličen in njegove dolge podaje so vrhunske. Na golovi črti so njegove reakcije, zbranost in govorica telesa odlične. Poleg tega je zelo močan. On ima vse, kar potrebuješ za vrhunskega vratarja," je Adrian z izbranimi besedami nadaljeval opis Brazilčevih odlik.