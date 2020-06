Soproga Angela Di Marie: Moj mož izgleda kot 'zombi'

Zelo težkega obdobja, ki je na vso srečo vse bolj za nami, niso vsi prenesli na enak način. Nekaterim karantena ni povzročala skorajda nobenih preglavic, spet drugi pa so komajda čakali, da se življenje kolikor toliko vrne v normalne tirnice.



To drugo skrajnost sprejemanja neke nove realnosti uteleša izkušeni argentinski napadalec Angel Di Maria, ki si zadnjih pet sezon kruh služi v vrstah serijskega francoskega državnega prvaka Paris Saint Germaina. Kot je novinarju pariškega časnika Le Parisien zaupala nogometaševa soproga, se ta obnaša precej indiferentno, kar je posledica napadov tesnobe in lažje oblike depresije. "Da, moj mož izgleda kot zombi. Vse težje prenaša pritisk, ki ga ustvarja celotna situacija s pandemijo. Manjkajo mu treningi z moštvom, še posebej zdaj, ko se je francosko državno prvenstvo zaključilo predčasno. Razumem ga, da mu ni vseeno, da obožuje to, kar počne, toda moral bo bolj paziti nase. Kmalu se bo tudi nogomet vrnil v normalne tirnice," je za omenjeni časnik dejala žena 32-letnika iz Rosarija.