Pri Atleticu opozarjajo: Ni izgovor, toda igralci so bili povsem zasičeni

Vse ekipe, ki so 60 dni pred četrtfinalnim obračunom igrale tekme na vsakih pet dni ali manj, so že izpadle. Najbolj nevzdržen ritem so imeli nogometaši Atalante in Manchester Cityja, ki so pred tekmo s Paris Saint-Germainom oziroma Lyonom v Lizboni v zadnjih dveh mesecih igrali na vsakih 4,28 dneva. Sledita še dva poražena četrtfinalista Barcelona in Atletico Madrid (tekma na vsakih 5 dni), medtem ko je Bayern igral enkrat na 10 dni, PSG, Leipzig ter Lyon pa vsi po enkrat na 20 dni.

Pri Atletico Madridu se pripravljajo na nov napad iz ozadja na španski in evropski prestol, nobenemu od omenjenih pa Jan Oblak in soigralci v minuli sezoni niso bili preveč blizu. Navijači Atletica so imeli po izvrstnih rezultatih po ponovnem zagonu državnega prvenstva sicer velike apetite v Ligi prvakov, kjer je tik pred prekinitvijo vseh tekmovanj rdeče-belim uspel veliki met z zmago nad branilcem naslova Liverpoolom. A sledilo je bridko razočaranje v Lizboni, kjer je bil Kevin Kamplz Leipzigom odločno boljši tekmec in se zasluženo veselil napredovanja v torkov polfinale.

"Ko smo načrtovali in predvidevali, kar počnemo pred vsako sezono, smo si zadali nekaj družbenih, športnih in finančnih ciljev, kot tudi vložke v infrastrukturo. Nihče takrat ni mogel predvideti aktualne pandemije,"se je proti sezoni 2019/20 v pogovoru za agencijo Efe še zadnjič obrnil Atleticov direktor Miguel Angel Gil Marin.

Največji izziv

"Za nami so največji vložki v okrepitve v zgodovini kluba, odprli smo nov klubski center v Alcalaju de Henaresu, dosegli smo številko 130.000 članov, še osmo sezono zapored smo se uvrstili v naslednjo sezono Lige prvakov, igrali smo četrtfinale Lige prvakov ... Pod črto nam je uspelo doseči cilje in ohraniti dovolj veliko mero stabilnosti za nadaljnjo rast, vse to pa nam je uspelo kljub učinkom, ki jo je povzročila kriza covida-19, to pa je bil največji izziv, s katerim se je moral spopasti klub,"je nadaljeval Gil Marin in se nato podrobneje lotil dogodkov v Lizboni.

Opozoril je, da je imela pandemija novega koronavirusa večji vpliv na klube iz določenih držav, kar ne nazadnje dokazujejo tudi številke. Španski, italijanski in angleški klubi so odigrali neprimerno več tekem od svojih nemških in francoskih tekmecev, medtem ko so bili na Iberskem in Apeninskem polotoku ukrepi za zajezitev covida-19 neprimerno strožji ter so po mnenju Gila Marina tudi vplivali na psihično in telesno kondicijo nogometašev.

'Proti Leipzigu noben igralec ni igral na svoji ravni'

"Jasno je, da po tem, ko izločiš zmagovalca Lige prvakov in Premier League, Liverpool, navijači začnejo sanjati o naslovu. Tudi mi smo, predsednik, igralci, strokovni štab in zaposleni,"je nadaljeval Gil Marin."Ne želim iskati izgovorov v slabi tekmi na pomemben dan, a pandemija na vse ni imela enakega vpliva. V našem primeru so morali biti igralci devet tednov v osamitvi, brez da bi zapuščali svoje domove, po dveh tednih priprav za 'miniligo' v sedmih intenzivnih tednih, v katerih so odigrali enajst tekem in so bili v igri tudi naši sezonski cilji. Vse to je poskrbelo za to, da se je v igralcih nabrala cela kopica čustev in telesne zasičenosti. Po zaključku LaLige smo jim namenili vsega šest dni, da so se lahko 'odklopili' in odpočili, po mojem mnenju pa telo potrebuje več časa za okrevanje. Atletico, ki je igral proti Leipzigu, je bila ekipa, v kateri noben igralec ni igral na svoji ravni, menim pa, da je to posledica tega, ker niso imeli dovolj časa za okrevanje na telesni in psihični ravni,"pravi sin slovitega predsednika kluba Jesusa Gila y Gila.

"Moramo popraviti napake in se še naprej izboljševati v nekaterih pogledih, a najpomembneje je, da imamo priložnost, da poskusimo vsako sezono, da se lahko merimo z ekipami, ki so, brez dvoma, finančno močnejše od nas. Samo šest ekip v celotni Evropi se je neposredno uvrstilo v skupinski del Lige prvakov osem sezon zapovrstjo. Poleg Atletica so to še Manchester City, Juventus, Barcelona, Real Madrid, PSG in Bayern. To kaže na to, kako težko je ohraniti stanovitnost in kako veliko vrednost ima vse to, kar nam je uspelo v zadnjih letih. Nikoli prej v naši zgodovini se nam v Evropi ni uspelo tako utrditi,"dodaja Gil Marin.

Simeone je 'sinonim predanosti in rezultatov'

Nato se je lotil še kritik na račun trenerja Diega Simeoneja, ki kljub številnim lovorikam Atletica (še) ni uspel popeljati do samega konca v Ligi prvakov. Gil Marin s sodelavci Argentincu v prihajajoči sezoni ne bo mogel pomagati s pregrešno dragimi nakupi, kot je bil to lani primer ob prihodu Portugalca Joaa Felixa, a je prepričan, da bo aktualni kader v naslednjih "treh ali štirih sezonah" sposoben prikazovati "izvrstne predstave".

"Razumem kritike v trenutkih razočaranja, po tem, ko izgubiš tekmo, kakršna je bila ta z Leipzigom. A moje delo in moja obveznost je, da vse skupaj neprestano ohranjam v ravnovesju. Vsakič, ko z Diegom to storim, ima veliko večjo težo to, kar je prinesel in tisto, kar še naprej prinaša vsakodnevno, ne pa tiste kritike iz vrst dela naše družbene mase in novinarstva. Zame je Diego sinonim predanosti in rezultatov, oboje pa je nujno za to, da dosežeš dovolj visoko raven stabilnosti, ki klubu dovoljuje rast in utrditev na družbeni, finančni in športni ravni, kjer se tudi na ravni infrastrukture uvrščamo med evropske velikane,"je še dodal Gil Marin.

"Atletico bo tako kot ostalih 34 klubov od 42, ki smo del LaLige, zaradi posledic finančnih vplivov covida presegel omejitve stroškov za sestavo ekipe, ki jih dovoljuje LaLiga prek svojega finančnega nadzora. Res je, da nas ne bodo športno ali finančno kaznovali, saj gre za višjo silo, toda LaLiga ne bo registrirala novih igralcev. Lahko pridejo le igralci, če vložek vanje ne presega 25 odstotkov vsote, ki jo bomo prejeli iz naslova prodaje igralcev ali prihrankov zaradi odhoda igralcev iz trenutnega kadra. Naša ideja je, da bomo naredili največ tri ali štiri spremembe, razen v primeru, da bo kateri od nogometašev izkoristil svojo odkupno klavzulo, in bi ga zato morali nadomestiti. Prepričani smo, da bomo imeli dobro ekipo, z dobro povprečno starostjo, ki bo lahko v naslednjih treh ali štirih sezonah kazala izvrstne predstave. Kot v številnih sektorjih družbe je pandemija prinesla delno ustavitev naših aktivnosti, posledica pa je občuten upad prihodkov kluba. V nekaterih primerih, denimo prodaji vstopnic za tekme, letnih vstopnic ali različnih prireditev na stadionu, so prihodki povsem izginili. Ostali prihodki, denimo televizijske pravice, Uefine nagrade, kot tudi denar pokroviteljev, pa bodo neizbežno upadli."