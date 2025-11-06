Angleška dominanca v Ligi prvakov: v zgornji tretjini šest otoških klubov

Po štirih krogih ligaške faze Lige prvakov najbolje kaže Arsenalu, ki je edina ekipa, ki med evropsko elito še ni prejela zadetka. Sezono so začeli z gostovanjem pri Bilbau, kjer so dosegli dva zadetka, enak rezultat pa smo videli na njihovi domači tekmi proti Olympiakosu. V tretjem krogu jih je čakala (na papirju) najtežja preizkušnja, saj je v severnem Londonu gostoval Atletico Madrid, topničarji pa so prišli do zanesljive zmage s 4:0. Za popoln izkupiček po štirih krogih so na Češkem trikrat zatresli mrežo praške Slavije.
"Smo zelo močna ekipa, ki za zdaj igra izjemno. Veliko tekem končamo brez prejetega gola in z zelo dobrimi individualnimi ter kolektivnimi predstavami. A vemo, da je to šele začetek in da moramo nadaljevati s takim delom tudi v prihodnje, če želimo osvojiti velike stvari," je svoje misli po zadnji tekmi strnil trener vodilne ekipe angleškega prvenstva Mikel Arteta.
Na četrtem mestu Lige prvakov je trenutno Manchester City, ki poraza prav tako še ne pozna, je pa v drugem krogu remiziral z 2:2 na gostovanju pri Monacu. Pred tem so sinje modri z 2:0 doma ugnali Napoli, z enakim izidom v Španiji odpravili Villarreal, nazadnje pa s 4:1 porazili Borussio Dortmund.
"Ogromno spoštovanja do mojih igralcev. Pred naslednjo tekmo smo v dobrem položaju, če nam uspe doseči še eno ali dve zmagi, bomo morda že blizu uvrstitve med najboljših osem," je v sredo dejal Pep Guardiola in dodal, da je navdušen nad učinkom in predstavami Erlinga Haalanda.
Šesto mesto trenutno zaseda Newcastle, ki sezone ni začel po načrtih. V prvem krogu so gostili Barcelono, ki je z obilico sreče vknjižila minimalno zmago. Srake so nato nanizale tri prepričljive zaporedne zmage brez prejetega zadetka. Na gostovanju pri ekipi Union Saint-Gilloise so zabili štiri gole, proti Benfici trikrat merili v polno, v sredo pa z 2:0 premagali še Athletic Bilbao.
"Želimo napredovati iz ligaškega dela. Po tej zmagi smo se postavili v dober položaj, vendar je pred nami še veliko izzivov," je po zadnji tekmi povedal angleški trener Eddie Howe, ki bo v soboto dopolnil štiri leta na klopi Newcastla, s katerim je v minuli sezoni osvojil ligaški pokal.
Dve mesti nižje je evropski velikan Liverpool. Redsi, ki so od konca septembra na vseh frontah zabeležili kar šest porazov, so trenutno pri devetih točkah. Za uvod v novo sezono so s 3:2 premagali Atletico Madrid, nato pa presenetljivo izgubili z 1:0 na gostovanju pri Galatasarayju. V tretjem krogu so v Frankfurtu v mreži Eintrachta odvrgli petardo, v torek pa na derbiju kroga na Anfieldu z 1:0 ugnali Real Madrid.
"Odlična predstava proti ekipi, ki je v tej sezoni le enkrat izgubila in je v izjemni formi. Dodati je treba, da bi lahko bila zmaga še višja. Neverjetno smo se trudili in nasprotnike držali na njihovi polovici," je obračun proti madridskemu velikanu opisal trener aktualnih angleških prvakov Arne Slot.
Najboljšo deseterico zaključuje aktualni zmagovalec drugorazrednega evropskega klubskega tekmovanja Tottenham, ki po štirih krogih ostaja neporažen. V prvem krogu so v Londonu z 1:0 odpravili Villarreal, nato pa na dveh gostovanjih remizirali. Proti Bodo/Glimtu je bil rezultat 2:2, tekma v kneževini Monako pa ni prinesla golov. V četrtem krogu so s 4:0 nadigrali Kobenhavn.
"Naredili smo korak naprej. Veliko smo govorili o miselnosti vračanja po neuspehu. Pomembno je, kako se odzovemo po slabi tekmi ali obdobju – to je značilnost dobrih ekip. Tekmo smo nadzorovali od prve do zadnje minute in to je bila zelo dobra zmaga v Ligi prvakov, kar nikoli ni lahko," je o zadnjem obračunu povedal Thomas Frank, ki je na klop Spursov sedel po koncu lanske sezone.
Zadnji od šestih angleških predstavnikov – Chelsea – trenutno zaseda 12. mesto. Modre je v prvem krogu čakalo zahtevno gostovanje pri Bayernu, na katerem so izgubili s 3:1. Sledili sta dve domači zmagi – najprej so z 1:0 porazili Benfico, nato pa s kar 5:1 uničili Ajax. V sredo so gostovali pri Karabagu, ki je sezono začel z dvema zmagama in doma uspel iztržiti remi z 2:2.
"Karabag je odigral odlično tekmo. Pišejo lepo zgodbo in so nasprotnik, proti kateremu je zahtevno igrati. Prepoceni smo prejeli oba zadetka in na takšne stvari bomo morali biti v nadaljevanju tekmovanja veliko bolj pozorni," je o obračunu povedal strateg londonske zasedbe Enzo Maresca.
