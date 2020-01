Crystal Palace in Arsenal v londonskem derbiju brez zmagovalca

Na uvodu v sobotni spored 21. kroga angleške Premier League je Crystal Palace gostil Arsenal. Topničarji so v prvem delu prek Pierre-Emericka Aubameyanga prišli do vodstva, ki pa ga je v 54. minuti izničil Jordan Ayew. Ganec je zadel ob izdatni pomoči Davida Luiza. Do konca srečanja je ostalo pri izidu 1:1.

"Ubija strast, ubija vzdušje, ubija igro. Konec z VAR-om," so sporočali navijači domačih orlov. FOTO: AP Topničarji so srečanje odlično odprli. Po lepi ekipni akciji je že v 12. minuti za 0:1 zabil prvi klubski strelec Pierre-Emerick Aubameyang. S prefinjeno asistenco se je izkazal Alexandre Lacazette. Crystal Palace na drugi strani v prvih minutah ni našel pravega recepta za razigrano četo Mikela Artete, a bolj kot se je polčas bližal koncu, bolj so se orli prebujali. V 41. minuti je nevarno zapretilCheikhou Kouyate, izkazal pa se je Berndt Leno. V 54. minuti je imel Palace nov nevaren napad. Jordan Ayew se je znašel v lepi situaciji v kazenskem prostoru Arsenala, njegov strel pa je nesrečno preusmeril David Luiz, tako da je bil Leno brez pravih možnosti. Na potek srečanja je vplival tudi dogodek iz 67. minute, ko je strelec prvega gola na tekmi Aubameyang nepremišljeno podrl Maxa Meyerja. Sodnik Paul Tierneyse je sprva odločil za rumeno kazen, a si je s pomočjo video sodnika premislil in Gabonec je moral predčasno pod prho. Topničarji si z igralcem manj niso upali tvegati, čeprav so bili v 82. minuti zelo blizu zmagi.Nicolas Pepe je sprožil nizek strel s kakšnih 15 metrov, a je žoga od vratnice odbila nazaj v polje. Do konca je izid ostal nespremenjen – 1:1.

Crystal Palace - Arsenal Premier League Izid, Premier League, sobota, 21. krog:



Crystal Palace - Arsenal 1:1 (0:1)

Ayew 54.; Aubameyang 12.

RK: Aubameyang 67.