Arsenal le remiziral, United in Chelsea zanesljiva

V 54. minuti je imel Palace nov nevaren napad. Jordan Ayew se je znašel v lepi situaciji v kazenskem prostoru Arsenala, njegov strel pa je nesrečno preusmeril David Luiz , tako da je bil Leno brez pravih možnosti. Na potek srečanja je vplival tudi dogodek iz 67. minute, ko je strelec prvega gola na tekmi Aubameyang nepremišljeno podrl Maxa Meyerja . Sodnik Paul Tierney se je sprva odločil za rumeno kazen, a si je s pomočjo video sodnika premislil in Gabonec je moral predčasno pod prho. Topničarji si z igralcem manj niso upali tvegati, čeprav so bili v 82. minuti zelo blizu zmagi. Nicolas Pepe je sprožil nizek strel s kakšnih 15 metrov, a se je žoga od vratnice odbila nazaj v polje. Do konca je izid ostal nespremenjen – 1:1.

Neumnost Aubameyanga in nova neprepričljiva predstava Arsenala Topničarji so srečanje odlično odprli. Po lepi ekipni akciji je že v 12. minuti za 0:1 zabil prvi klubski strelec Pierre-Emerick Aubameyang . S prefinjeno asistenco se je izkazal Alexandre Lacazette . Crystal Palace na drugi strani v prvih minutah ni našel pravega recepta za razigrano četo Mikela Artete , a bolj kot se je polčas bližal koncu, bolj so se orli prebujali. V 41. minuti je nevarno zapretil Cheikhou Kouyate , izkazal pa se je Berndt Leno .

Razpoloženi mladeniči dovolj za Norwich Tudi Manchester United je prišel do zaslužene in zanesljive zmage. Norwich City na Old Traffordu rdečim vragom ni bil dostojen tekmec, na koncu je bilo 4:0. V prvem polčasu je do svojega prvega zadetka prišel Marcus Rashford , ki je v 52. minuti izkoristil še najstrožjo kazen. Tik za tem je srečanje odločil Anthony Martial , končni rezultat pa je v 76. minuti postavil 18-letni Mason Greenwood . Zelo pomembna zmaga za United, ki Chelsea še naprej drži na petih točkah prednosti in ohranja realne upe na preboj med TOP 4.

Chelsea že v prvem polčasu razblinil dvome Jorginho v 27. in Tammy Abraham v 38. minuti sta poskrbela, da se je četa Franka Lamparda že na odmor odpravila z lepo prednostjo. Ta se je še povečala v 49. minuti, ko je v polno meril še Callum Hudson-Odoi . V zadnjem času neprepoznavni Burnley, ki je zabeležil še četrti zaporedni premierligaški poraz, v nadaljevanju ni zmogel priti nazaj v igro. Ostalo je pri visoki zmagi Chelseaja (3:0), po kateri so se The blues utrdili na četrti poziciji.

Šov se mora nadaljevati

'The show must go on' (šov se mora nadaljevati, op. a.) je v zadnjih mesecih svojega življenja s skupino Queen prepeval legendarniFreddie Mercury. Pesem je ostala za vedno zapisana v glasbeno zgodovino, verjetno pa si jo v zadnjem času na glas prepeva tudi napadalec Southamptona Danny Ings. 27-letni napadalec, ki so se ga poleti odkrižali pri Liverpoolu, je v življenjski formi in se je čez noč prelevil v enega najbolj vročih angleških napadalcev. Proti Leicester Cityju je v 81. minuti zabil že svoj 14. gol v letošnji sezoni Premier League, svetniki pa so prav na račun tega zadetka presenetljivo slavili. Angleški napadalec se je obenem izenačil z Aubameyangom in Rashfordom na drugem mestu lestvice strelcev. Pred njimi je le lisjak Jamie Vardy, ki pa tokrat ni imel svojega dne. Na koncu je Southampton slavil z 2:1.

Svetniki so dobili tretjo zaporedno premierligaško tekmo, brez poraza so na zadnjih šestih. Ings je po tekmi dejal, da je za zadnje odlične rezultate zaslužen predvsem ekipni karakter:"Hitro smo se znašli v zaostanku, a se nismo predali. Vemo, česa smo sposobni. Pred nami je jasen cilj. Od ponedeljka do petka garamo, da se lahko ob vikendih zabavamo, in to nam uspeva."

Premier League

Izid, Premier League, sobota, 21. krog:

Crystal Palace - Arsenal 1:1(0:1)

Ayew 54.; Aubameyang 12.

RK: Aubameyang 67.

Chelsea- Burnley 3:0 (2:0)

Jorginho 27. (11-m), Abraham 38., Hudson-Odoi 49.

Manchester United- Norwich City 4:0 (1:0)

Rashford 27., 52. (11-m), Martial 54., Greenwood 76.

Leicester City - Southampton 1:2 (1:1)

Praet 14.; Armstrong 19., Ings 81.