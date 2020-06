Angleška liga po spornem napisu z novim orodjem za pritožbe na rasistične opazke

Na tekmi je namreč igrišče preletelo letalo z napisom 'White lives matter' oz. 'Življenja belcev štejejo' , kar je vodstvo lige spodbudilo k še bolj odločnemu ukrepanju. Pred tem je vse več sedanjih in nekdanjih igralcev javnosti predstavilo številne rasistične opazke, ki so jim bili podvrženi na družbenih omrežjih. "Rasna diskriminacija na spletu je nesprejemljiva na vsakem koraku, zato se moramo temu nemudoma posvetiti," je v sredo sporočil izvršni direktor angleškega prvenstva Richard Masters . Dodal je, da si nihče ne zasluži tovrstnih sporočil.

"V vodstvu lige smo zato vzpostavili orodje za podporo, pomoč in takojšnji odziv na sporočila z rasističnimi opazkami, ki so namenjene vsem vpletenim, tudi družinam igralcev, trenerjev in ostalih v nogometu," je še dodal Masters. Vzpostavitev sistema za pritožbe je del vse širše podpore gibanju 'Black lives matter' (Življenja temnopoltih štejejo), ki so jo izkazali v angleškem nogometu. Moštva med angleško elito pred tekmami v podporo gibanju pokleknejo na eno koleno, na dresih pa imajo igralci na hrbtni strani zapisano 'Black lives matter'.