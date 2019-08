Prvaki so se počutili zelo olimpijsko: pet golov Cityja v mreži West Hama

Bolj kot sodniške novosti je na olimpijskem stadionu v Londonu odmeval hat-trick angleškega reprezentanta Raheema Sterlinga, ki je z Manchester Cityjem silovito odprl obrambo naslova iz minule sezone, ko so "meščani" osvojili tudi vse preostale domače lovorike. Gabriel Jesusje za vodstvo prvakov zadel v 25. minuti prvega polčasa, ko je v mrežo West Ham Uniteda iznajdljivo preusmeril ostro podajo s strani, potem ko so varovanci nekdanjega Cityjevega trenerja Manuela Pellegrinija v prvih 15 oziroma 20 minutah s protinapadi povzročili veliko težav zvezdniškim tekmecem.

Nato pa je na začetku drugega polčasa po podaji Kevina De Bruyneja zadel še Sterling in poti nazaj za "kladiva" ni bilo več. Cityjevi nogometaši so po lepi akciji med Sterlingom in Davidom Silvo že proslavljali vodstvo s 3:0, a so zadetek Jesusa glavni sodnik Mike Deanin kolegi s pomočjo VAR razveljavili zaradi prepovedanega položaja. To je bil zgodovinski trenutek za angleški ligaški nogomet, ki se je kot zadnji od najmočnejših prvenstev odločil za uvedbo novega sistema, a so gostje nato v 75. minuti le uspeli povišati svojo prednost, potem ko je Sterling izkoristil podajo za hrbet obrambe in "lobal" Lukasza Fabianskega, tokrat pa je VAR prižgal zeleno luč sinje modrim.

Agüero dvakrat izvajal strel z bele pike

Branilci naslova so v 83. minuti po prekršku Isse Diopa nad Riyadom Mahrezomdobili še priložnost z bele pike, kljub temu, da je bil Sterling pred hat-trickom, pa je strel izvedel prvi Cityjev strelec v zgodovini kluba Sergio Agüero, a je vse skupaj izvedel zelo slabo. Kljub temu, da je Fabianski strel ubranil, je Dean zaradi prehitrega "vdora" v kazenski prostor s strani Declana Ricaponudil Argentincu ponovitev izvedbe najstrožje kazni, v drugem poskusu pa mu je uspelo. Sterling je vseeno prišel do hat-tricka v sodniškem podaljšku, ko je zlahka pospravil žogo za hrbet Fabianskega in postavil končni izid.

Trener gostov Josep Guardiola je prvič na prvenstveni tekmi v igro poslal najdražjo okrepitev, španskega vezista Rodriga Hernandeza, medtem ko je najnovejša okrepitev, Portugalec Joao Cancelo, obsedel na klopi. City je z visoko zmago preskočil do sobotne tekme vodilni Liverpool, ki je uvodno preizkušnjo novega prvenstva proti povratniku Norwich Cityju dobil podobno prepričljivo (4:1).

Izida 1. kroga Premier League:

West Ham United ‒ Manchester City 0:5

Jesus 25., Sterling 51., 75., 90., Agüero 86./11-m

Liverpool ‒ Norwich City 4:1

Grant 7./ag., Salah 19., Van Dijk 28., Origi 42.; Pukki 64.

