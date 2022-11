Haaland vstal s klopi in rešil City

Domače je sicer v vodstvo v 17. minuti popeljal Julian Alvarez, težave ekipe Pepa Guardiole pa so se začele v 26. minuti, ko je bil izključen Joao Cancelo. Številčno premoč so gosti izkoristili v 28. minuti, ko so si priborili enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Andreas Pereira. Toda City je tudi z igralcem manj nadaljeval napade, ki so se jim obrestovali v sodnikovem dodatku, ko je zmagovalca po najstrožji kazni odločil Erling Haaland. Norvežan je mrežo zatresel že pred tem, a je njegovo veselje v 74. minuti pokvaril VAR.