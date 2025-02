Liverpool odpravil Bournemouth in se Arsenalu odlepil na devet točk

Liverpool je na jugu Anglije na trenutke trpel, domači so pokazali, zakaj so eno od najprijetnejših presenečenj sezone. Gosti so prvi polčas dobili tudi s pomočjo sreče. Bournemouth je najprej prek Antoina Semenya zadel vratnico, nato je Lewis Cook nespretno spotaknil Codyja Gakpoja in zakrivil enajstmetrovko, ki jo je Egipčan Mohamed Salah zanesljivo izvedel, nato so sodniki zaradi nedovoljenega položaja še razveljavili njegov gol.

V drugem polčasu so gostitelji stisnili tekmece na svojo polovico, si pripravili kar nekaj priložnosti, spet so tudi zadeli okvir vrat. Zato pa je sledila kazen, Salah je na svoj način, s strelom z desne strani kazenskega prostora, zaključil protinapad. Salah je v tej sezoni že pri 21 golih.