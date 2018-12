Angleška nogometna junaka dobila kraljičino odlikovanje

Britanska kraljica Elizabeta II. je sicer z odlikovanji različnih stopenj ob novem letu odlikovala številne Britance, ki so se izkazali v iztekajočem se letu ali pa so nagrado dobili za življenjske dosežke.

"Sem zelo ponosen Anglež in štejem za poseben privilegij, da sem lahko svojo državo zastopal na več kot 50 tekmah kot igralec in jo potem še vodil kot selektor. Upam, da vsi, ki so mi pomagali na moji športni poti, čutijo, da so tudi oni pomemben del tega odlikovanja," je ob prejemu priznanja dejal Gareth Southgate, ki je Anglijo na svetovnem prvenstvu popeljal do polfinala, v malem finalu pa nato izgubil z Belgijo.

Kane: Težko najdem besede

Harry Kane, kapetan izbrane vrste, je bil s šestimi zadetki najboljši strelec tekmovanja v Rusiji.