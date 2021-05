Angleška nogometna zveza sprožila preiskavo velikih šest

"Odločeni smo ugotoviti resnico o tem, kaj se je dejansko zgodilo, in terjati odgovornost od klubov za njihove odločitve in dejanja," sporočilo angleške federacije FA povzema BBC. Nogometna zveza je dodala: "Vsem klubom smo pisali in naslovili uradno prošnjo, da naj nam posredujejo vse ustrezne informacije in dokaze o njihovi udeležbi."

Vsi lastniki bodo morali podpisati nova pravila,"s katerimi se bodo zavezali k temeljnim načelom lige, vključno s sankcijami, ki jih bodo doletele, če se teh pravil ne bodo držali", še navaja BBC. Za zdaj so načrti za oblikovanje evropske Superlige, v kateri bi se po zaprtem modelu merili najboljši evropski klubi, po protestu evropske in svetovne nogometne zveze, Uefe in Fife, nogometnih zvez in navijačev padli v vodo.

Tako FA kot Premier liga bosta skupaj z britansko vlado poiskala možnost, da bi zakonsko zaščitili nogometno piramido ter "integriteto nogometne skupnosti" v Angliji.

Anglijo so zajeli protesti navijačev, ki zahtevajo odstope lastnikov klubov, ki so se pridružili projektu Superlige. Silovitost in vztrajnost navijačev pa je vodilne v angleškem nogometu spodbudila k iskanju odgovornih za povzročeno vznemirjenje in ustvarjen velik nemir v nogometni skupnosti na Otoku.