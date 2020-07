Spursi po preobratu dobili londonski derbi z Arsenalom

Derbi na novem Tottenhamovem stadionu so bolje odprli domači.Lucas Moura je zapretil že v prvi minuti, a je bil na mestu Emiliano Martinez. Argentinski vratar si je kmalu zatem privoščil veliko napako, ko je žogo dobesedno podaril nogometašem Tottenhama, ti pa njegovega darila niso znali izkoristiti. V deveti minuti je do svoje prve velike priložnosti prišel še Harry Kane, a je lob domačega kapetana Arsenalov vratar uspel zaustaviti. Za topničarje je prvi udaril imel Pierre-Emerick Aubameyang, v 16. minuti pa je iz druge večje priložnosti v polno meril Alexandre Lacazette. Francoz je sprožil neubranljiv strel s kakšnih 20 metrov. Prednost gostov pa je trajala vsega tri minute. Sead Kolašinac si je privoščil tipično "Arsenal" napako, ko je povsem zgrešil povratno podajo, ki je bila namenjena Davidu Luizu. Novega darila Spursi tokrat niso zapravili, v polno je meril Korejec Heung-min Son. Pri izidu 1:1 je ostalo vse do konca prvega dela.

V drugem nismo več spremljali tako ofenzivnega nogometa kot v prvem, ko se je večkrat zdelo, da ekipi igrata pripravljalno tekmo, in ne enega najbolj vročih angleških derbijev. Arsenal je nevarno zapretil v 59. minuti, ko je nekajminutno obleganje domačih vrat privedlo do velike priložnosti Aubameyanga, a je Gabonec stresel okvir vrat. Nato se je pritisk gostov nekoliko umiril in sledile so minute Tottenhama. Obramba topničarjev je še naprej podarjala žoge domačim, kar pa ti niso znali še drugič na tekmi kaznovati. Velja omeniti kar nekaj odličnih posredovanj Martineza, ki več kot dostojno nadomešča poškodovanegaBernda Lena. A tudi razpoloženi Argentinec ni uspel preprečiti poraza svoje ekipe, ki si ga je v drugem polčasu nedvomno zaslužila. Za to je v 81. minuti poskrbelToby Alderweireld. Belgijec je bil najvišji po podaji iz kota. Do konca smo spremljali jalove poskuse topničarjev, da bi prišli vsaj do točke, ki niso obrodili sadov, tako da je ostalo pri 2:1. Z zmago so Spursi prehiteli mestne tekmece na osmem mestu prvenstvene razpredelnice.