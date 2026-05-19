Arsenal že nocoj do naslova? City zaostaja pri Bournemouthu

Arsenalovi navijači so nocoj z mislimi predvsem na južni obali Anglije. Po ponedeljkovi zmagi proti Burnleyju so topničarji naredili velik korak proti naslovu, zdaj pa jim lahko največjo uslugo naredi Bournemouth. Manchester City mora zmagati, saj bi vsak drugačen razplet pomenil, da bi Arsenal že pred zadnjim krogom postal angleški prvak.
City je sicer v 12. minuti že zatresel domačo mrežo, a je bilo veselje kratko. Antoine Semenyo se je ob zadetku znašel v prepovedanem položaju, zato je ostalo pri 0:0. V nadaljevanju prvega polčasa sta si obe ekipi priigrali nekaj polpriložnosti, a brez pravega zaključka.
Nato pa je v 39. minuti eksplodiral Vitality. Bournemouth je izkoristil eno od svojih najnevarnejših akcij, žogo pa je v mrežo pospravil Eli Junior Kroupi. Zadetek je domače približal pomembi zmagi, Arsenal pa zgodovinskemu večeru.
Za Manchester City je računica jasna: zmaga ali konec upov na naslov. Če se tekma konča z remijem ali zmago Bournemoutha, bo Arsenal prvič po legendarni sezoni nepremagljivih iz leta 2004 znova prvak Anglije.
Ob dvoboju Bournemoutha in Cityja pomemben večer poteka tudi v Londonu, kjer se na Stamford Bridgeu merita Chelsea in Tottenham. Londonski derbi ima velik pomen v boju za evropska mesta in v boju za obstanek. Chelsea je v 18. minuti povedel s krasnim zadetkom Enza Fernandeza.
Izidi, Premier liga, 37. krog:
Bournemouth - Manchester City 1:0* (1:0)
Chelsea - Tottenham 1:0* (1:0)
Fernandez 18.
Arsenal - Burnley 1:0 (1:0)
Havertz, 37.
Manchester United - Nottingham Forest 3:2 (1:0)
Shaw 5., Cunha 55., Mbeumo 76.; Morato 53., Gibbs-White 78.
(Benjamin Šeško zaradi poškodbe ni bil v kadru Manchester Uniteda)
Brentford - Crystal Palace 2:2 (1:1)
Outtara 40., 88.; Sarr 6./11m., Wharton 52.
Everton - Sunderland 1:3 (1:0)
Rohl 43.; Brobbey 59., Le Fee 81., Isidor 90+1.
Leeds - Brighton 1:0 (0:0)
Calvert-Lewin 90+6.
(Jaka Bijol je odigral celo tekmo za Leeds)
Wolverhampton - Fulham 1:1 (1:1)
Mane 25.; Robinson 45+3./11m.
Newcastle - West Ham 3:1 (2:0)
Woltemade 15., Osula 19., 65.; Castellanos 69.
