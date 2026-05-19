Arsenal že nocoj do naslova? City zaostaja pri Bournemouthu

Arsenalovi navijači so nocoj z mislimi predvsem na južni obali Anglije. Po ponedeljkovi zmagi proti Burnleyju so topničarji naredili velik korak proti naslovu, zdaj pa jim lahko največjo uslugo naredi Bournemouth. Manchester City mora zmagati, saj bi vsak drugačen razplet pomenil, da bi Arsenal že pred zadnjim krogom postal angleški prvak.

City je sicer v 12. minuti že zatresel domačo mrežo, a je bilo veselje kratko. Antoine Semenyo se je ob zadetku znašel v prepovedanem položaju, zato je ostalo pri 0:0. V nadaljevanju prvega polčasa sta si obe ekipi priigrali nekaj polpriložnosti, a brez pravega zaključka.

Nato pa je v 39. minuti eksplodiral Vitality. Bournemouth je izkoristil eno od svojih najnevarnejših akcij, žogo pa je v mrežo pospravil Eli Junior Kroupi. Zadetek je domače približal pomembi zmagi, Arsenal pa zgodovinskemu večeru.