Angleška reprezentanca je najdražja na svetu

Čeprav je izpadla že v četrtfinalu, so njeni igralci, večina jih igra v Premier League (prvi angleški ligi op. p.), (vsaj) obdržali svojo vrednost. Skupaj so vredni 1,28 milijarde evrov. Najdražja sta krilni napadalec Manchester Cityja Phil Foden in vezist (ne več dolgo) dortmundske Borussie Jude Bellingham, oba po 110 milijonov evrov. Sledi Arsenalov napadalec Bukayo Saka z 10 milijoni evrov manj in napadalec Tottenhama Harry Kane z 20 milijoni evrov manj. Francija, ki je Anglijo poslala domov, je vredno 220 milijonov manj (tretja na lestvici, druga za Brazilijo). Premore pa trenutno najdražjega nogometaša na svetu Kylana Mbappeja – krilni napadalec PSG-ja je vreden 180 milijonov evrov.

Lep dokaz, da se vrednost na papirju ne odraža nujno na zelenici, je svetovni prvak Argentina. Ta na lestvici najdražjih reprezentanc zaseda šele 7. mesto. Igralci prvakov so skupaj vredni "le" dobrih 710 milijonov evrov. Najdražji je napadalec Lautaro Martinez, 75 milijonov evrov, ki, zanimivo, v Katarju sploh ni bil v ospredju. Mesto v prvi postavi je "golgeterju" milanskega Interja prevzel "golgeter" Manchester Cityja Julian Alvarez, ki je vreden 50 milijonov. Toliko kot Lionel Messi – po merljivih kriterijih najboljši igralec vseh časov ima z naskokom najvišjo vrednost med 35-letniki.

In kje je v vsem tem plesu milijonov Slovenija? Na 43. mestu! Naši igralci so skupaj vredni 112,3 milijona evrov. Pred nami sta na primer tudi Gruzija in Mali, za nami pa tudi nekatere svoj čas izjemne reprezentance, kot so Češka, Bosna in Hercegovina in Grčija. Naš najdražji igralec je še vedno vratar madridskega Atletica Jan Oblak (40 milijonov evrov), sledi mu napadalec Salzburga Benjamin Šeško (20 milijonov), pa branilec Udineseja Jaka Bijol (10 milijonov evrov) ...



Seznam najdražjih reprezentanc(vir: Transfermarkt.com):

1. Anglija (1,28 mrd evrov)

2. Brazilija 1,15 mrd

3. Francija 1,06 mrd

4. Nemčija 890,5 mio

5. Španija 872 mio

6. Portugalska 871 mio

7. Argentina 710,2 mio

8. Nizozemska 605,25 mio

9. Italija 585,5 mio

10. Belgija 555,7 mio

11. Urugvaj 449,7 mio

12. Hrvaška 400 mio

13. Srbija 360,5 mio

...

43. Slovenija 112, 3