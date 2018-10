Angleška zveza bo kaznovala Mourinha zaradi preklinjanja pred kamero

Jose Mourinho je ob proslavljanju neverjetne zmage, Manchester United je na Old Traffordu 6. oktobra po zaostanku z 0:2 proti Newcastle Unitedu uprizoril velik preobrat in slavil s 3:2, jasno in glasno večkrat zaklel v kamero, ki ga je spremljala med hojo proti slačilnicam. Angleška nogometne zveza (FA) je nemudoma začela preiskavo in zdaj Portugalca poziva na zagovor.

Mourinho je bil pred tekmo pod velikim pritiskom, pojavljale so se celo informacije, da ga pred slovesom od Old Trafforda ne reši niti zmaga, ki so jo rdeči vragi na koncu z golom Alexisa Sanchezav enem zadnjih napadov tudi zares dosegli. Portugalski strateg je še vedno v klubu, se pa je zdaj znašel pod drobnogledom FA zaradi besed v portugalščini, za katere so pri angleški zvezi ugotovili, da so bile "napadalne in/ali žaljive".

Rooney počival na dveh tekmah

Predstavnik za stike z javnostjo pri FA je pojasnil, da so pregledali posnetke in na podlagi le-teh ugotovili neprimerno vedenje portugalskega trenerja, ki ima zdaj čas do 19. oktobra (do 18. ure), da se na obtožbe odzove. Grozi mu (tudi) prepoved vodenja vsaj ene tekme, kar se mu je nazadnje primerilo v prvi sezoni z Unitedom, ko je zaradi dveh prekrškov moral počivati na eni tekmi in plačati še 66.000 evrov kazni.

Nekdanji napadalec Manchester Uniteda Wayne Rooneyje moral leta 2011 počivati na dveh tekmah, potem ko je ob zmagi nad West Ham Unitedom (4:2) preklinjal pred kamerami.

