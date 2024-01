Liverpool uničil Chelsea, Alvarez potopil Burnley, Brentford namučil Spurse

Zasedba iz mesta Beatlov ima še naprej pet točk prednosti pred Arsenalom in Manchester Cityjem. Slednji je na drugem mestu zavoljo boljše razlike v golih, hkrati pa ima v dobrem še eno tekmo.

Nogometaši iz Liverpoola so temelje za zmago nad Chelsejem postavili v prvi polovici tekme, ko sta zadela Portugalec Diogo Jota in Conor Bradley . Njihova prednost bi lahko bila še bolj izrazita, če bi Urugvajec Darwin Nunez v sodnikovem podaljšku realiziral 11-metrovko. V drugem polčasu sta za gostitelje zadela še Madžar Dominik Szoboszlai (65.) in Kolumbijec Luis Diaz (79.), za goste pa je edini gol dosegel Francoz Christopher Nkunku (71.).

Med 48. in 56. minuto je dosegel kar tri gole, med strelce so se vpisali Italijan Destiny Udogie, Valižan Brennan Johnson in Brazilec Richarlison. Zadnji gol na tekmi je za goste dosegel Ivan Toney v 67. minuti.

Na preostalih torkovih tekmah je Newcastle v Birminghamu premagal Aston Villo s 3:1, Lutton se je znesel nad Brighton in zmagal s 4:0, Crystal Palace pa je po hudem boju ugnal Sheffield s 3:2. Fulham in Everton sta se na Craven Cottagu razšla brez golov. V četrtek bosta še tekmi West Ham - Bournemouth in Wolverhampton - Manchester United.