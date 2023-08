Angleške nogometašice po zmagi nad Avstralkami v finalu proti Španiji

Za aktualne evropske prvakinje so zadele Ella Toone (36. minuta), Lauren Hemp (71.) in Alessia Russo (86.). Avstralska zvezdnica Sam Kerr je v 63. minuti pred 75.784 gledalci na stadionu Australia s sanjskim zadetkom začasno poskrbela za izenačenje na 1:1.

A en gol je bil za gostiteljice premalo, zato jih v soboto čaka obračun za tretje mesto s Švedinjami.

Tako Angležinje kot Španke bodo v finalu SP igrale prvič. Naslov so na letošnjem SP v Avstraliji in na Novi Zelandiji branile Američanke. Doslej so bile Angležinje najboljše na prvenstvu 2015, kjer so osvojile tretje mesto. Španke so največji uspeh dosegle že s polfinalom. Pred letošnjim prvenstvom nikoli niso igrale v četrtfinalu.