Angleški časnik se je moral opravičiti Infantinu

"13. oktobra 2026 smo pisali, da je Gianni Infantino prejel drugo plačo od Fife. To je netočno. Ni bilo druge plače. Predpisi od Fife ne zahtevajo, da v letno poročilo vključi stroške in povračila stroškov, ki jih je prejel gospod Infantino, ker ti po švicarskih zahtevah za poročila ne sodijo med kompenzacije," je zapisal The Times.

"Prav tako sprejemamo, da gospod Infantino ni kupil nepremičnine v Miamiju po sumljivo nizki ceni, kakor smo poročali, in da ne on ne njegova družina nista zakonska ali dejanska lastnika družbe, ki je kupila to nepremičnino. Niti nimata nadzora nad to družbo, kot smo namignili. Z veseljem objavimo ustrezne popravke in se opravičujemo gospodu Infantinu zaradi napak," so še zapisali pri The Timesu.

Pri Fifi so dodali, da je "očitno, da si nekateri usklajeno in nenehno prizadevajo spodkopati Fifo in njenega predsednika". "Fifa poziva medije k odgovornemu ravnanju in skrbnemu preverjanju vseh virov, da bi preprečili objavo ter nadaljnje širjenje neresničnih in obrekljivih informacij," so zapisali.