Angleški čudežni deček zavrnil Barcelono in izbral Real Madrid

Vsi nogometni navdušenci, ki malce podrobneje spremljajo angleško prvenstvo, poznajo ime JJ Gabriel . Tamkajšnji mediji so mu pozornost začeli posvečati že pri 11 letih, ko je s svojo kakovostjo in tehniko močno izstopal iz povprečja. To so opazili tudi pri Manchester Unitedu in talenta, ki je svoje nogometno znanje pred tem pilil tudi pri Chelseaju, Arsenalu in West Hamu, leta 2022 zvabili v svoje vrste.

Angleški nogometni diamant je lani s 14 leti postal najmlajši posameznik, ki je debitiral za ekipo Manchester Uniteda do 18 let. Takrat je dosegel dva gola proti Leedsu, v naslednji sezoni pa s 26 zadetki na 29 obračunih prišel do naziva najboljšega nogometaša Premier lige do 18 let. Dres otoškega velikana je nazadnje oblekel septembra v mladinski Ligi prvakov, ko je ob zmagi proti Sabahu s 5:0 prispeval tri gole.

Mladenič, ki je pred mesecem dni dopolnil 16 let, pa pri rdečih vragih očitno ni videl svoje prihodnosti. Septembra je z zahtevo po prestopu pritegnil pozornost praktično vseh velikanov stare celine. Med njimi so bili PSG, Bayern München, Manchester City, Chelsea in Barcelona, bitko za njegov podpis pa je očitno dobil Real Madrid.

Čeprav prestop še ni uradno potrjen, je precej jasno, da bo do njega prišlo. "Barcelona ali Real Madrid? Seveda da Real Madrid," je povedal v intervjuju za Marco.