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Nogomet

Angleški čudežni deček zavrnil Barcelono in izbral Real Madrid

Madrid, 07. 11. 2026 11.00 pred 5 urami 2 min branja 27

Avtor:
A.M.
JJ Gabriel

Čeprav angleški napadalni vezist JJ Gabriel šteje zgolj 16 let, so njegovi nogometni cilji že precej jasni. "Moje sanje so osvojiti zlato žogo," je med drugim povedal v intervjuju za špansko Marco. Mladenič je septembra Manchester Unitedu sporočil zahtevo po prestopu, v zadnjih tednih pa se je z osebnim trenerjem pripravljal v Španiji, kjer čaka na podpis pogodbe z Real Madridom.

Vsi nogometni navdušenci, ki malce podrobneje spremljajo angleško prvenstvo, poznajo ime JJ Gabriel. Tamkajšnji mediji so mu pozornost začeli posvečati že pri 11 letih, ko je s svojo kakovostjo in tehniko močno izstopal iz povprečja. To so opazili tudi pri Manchester Unitedu in talenta, ki je svoje nogometno znanje pred tem pilil tudi pri Chelseaju, Arsenalu in West Hamu, leta 2022 zvabili v svoje vrste.

JJ Gabriel
JJ Gabriel
FOTO: Profimedia

Angleški nogometni diamant je lani s 14 leti postal najmlajši posameznik, ki je debitiral za ekipo Manchester Uniteda do 18 let. Takrat je dosegel dva gola proti Leedsu, v naslednji sezoni pa s 26 zadetki na 29 obračunih prišel do naziva najboljšega nogometaša Premier lige do 18 let. Dres otoškega velikana je nazadnje oblekel septembra v mladinski Ligi prvakov, ko je ob zmagi proti Sabahu s 5:0 prispeval tri gole.

JJ Gabriel
JJ Gabriel
FOTO: Profimedia

Mladenič, ki je pred mesecem dni dopolnil 16 let, pa pri rdečih vragih očitno ni videl svoje prihodnosti. Septembra je z zahtevo po prestopu pritegnil pozornost praktično vseh velikanov stare celine. Med njimi so bili PSG, Bayern München, Manchester City, Chelsea in Barcelona, bitko za njegov podpis pa je očitno dobil Real Madrid.

Čeprav prestop še ni uradno potrjen, je precej jasno, da bo do njega prišlo. "Barcelona ali Real Madrid? Seveda da Real Madrid," je povedal v intervjuju za Marco.

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KOMENTARJI27

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Wolf85
07. 11. 2026 15.12
Endrick a si to ti 🫡
Odgovori
+0
2 2
SAKOSAKO
07. 11. 2026 14.13
Dobro ve, da pri Barci nima še dolgo šans zaigrati v napadu kjer ima barca tudi na klopi še veliko odličnih napadalcev!
Odgovori
-1
6 7
Nejc Lola
07. 11. 2026 14.06
Nic posebnega se en ki je zavrnil propalo barco za najboljsi klub na svetu… voda je mokra al neki
Odgovori
+5
9 4
Clovek
07. 11. 2026 14.20
Naslednje leto bo spet drugam silil
Odgovori
+2
4 2
sosed5
07. 11. 2026 13.45
In kje je tu sport?!.
Odgovori
-5
2 7
Loptass
07. 11. 2026 12.24
Uhh to pa je udarec za Barco. 🤣 Glede na to, da Real v klub vozi drage in uveljavljene zvezdnike, ki morajo igrati, je jasno kakšna je verjetna usoda tega fanta. Naj si pogleda Endricka, Mastantuona,...Tak igralec bi moral v kakšni srednje velik klub, ki je v razvoju in ni takšnega pritiska....Milan, Como ipd.
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-6
5 11
REAList7
07. 11. 2026 12.31
Hahaha, komentar iz obupa. Če bi izbral barcelono, bi pa tu orga.zmiral skupaj z vsemi ostalimi tebi podobnimi osebki, kot si to počel, ko se je samo omenjalo, da bi naj Halaand šel v barco. Ampak s to razliko, da je tisto bilo samo hipotetično, to glede JJ-ja pa bo kmalu še uradno.
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+4
10 6
Loptass
07. 11. 2026 12.43
Ti si kar neko teorijo sestavis in pises kot da je to res. Za nekega mladica pa se res ne sekiram. Barca ima te polozaje vec kot dobro pokrite. Stoperja naj nabavijo. Tudi za prihod Halanda v Barco nisem najbolj navdusen.
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-3
6 9
REAList7
07. 11. 2026 13.41
A res, sestavim si teorijo? Rodri je bil zadnji tipičen primer tega. Itak velika večina igralcev zavrne prihod v vaš klub, ko pa se nekdo najde, ki pa pride, potem pa delate iz tega velesenzacijo. Tudi Cucurella je bil za vas med mnogimi odličen nogometaš, vse dokler ni prišel v Real. Od takrat naprej pa ste obrnili ploščo in ga vi itak baje ne bi potrebovali :D Vsi vas poznamo že do obisti, ni se treba pretvarjati.
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+7
10 3
REAList7
07. 11. 2026 13.48
In ker smo ravno pri Rodriju. Zanimivo je to, da je samo en dan po tem, ko so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki njega kako pleše in skače, barcelona objavila novico, da bo Rodri zaradi poškodbe mišice odsoten mesec dni. Zdaj pa si predstavljajte, da bi se kaj podobnega zgodilo v Realu, recimo Mbappeju. Mediji bi se kot hijene spravili na Real, kot so se že, ko je Mbappe kolesaril v času poškodbe oz. tik pred vrnitvijo, ko je dejansko že treniral z ekipo. Tu so ta dvojna merila in različno poročanje medijev. In od tod tudi ta nahajpanost yamalu, ki je zaradi medijev bil že 2x zelo blizu osvojitve zlate žoge.
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+5
9 4
Loptass
07. 11. 2026 16.14
Rodri je igralec, ki ga je Barca rabila in tudi Real bi ga. Igralec ki pride in starta v 1. postavi. Taksni mladici pa danes so, jutri niso. Niti priblizno ni nujen Barci, konc koncev tudi Realu. Yamal je bil zaradi nahajpanosti blizu zlate zoge, a je bil naiboljsi igralec Lalige in tudi najboljse ocenjen igralec Lp. Bolj nakladas, bolj si tragikomicen.
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0 0
REAList7
07. 11. 2026 12.18
Mali je neverjetno talentiran. Če bo ostal vsaj malo prizemljen, se bo o njem še ogromno pisalo. In to v pozitivnem smislu seveda. Je pa sprejel edino pametno odločitev, ko je izbral Real pred barcelono!
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+4
10 6
Clovek
07. 11. 2026 14.14
Ne vem, če ne bo tudi Reala hitro zapustil. Pa ne zato, ker ne bi bil talentiran in dober igralec, ampak ker je njegov oče zelo problematičen in neprestano izvaja pritisk na klube, da bi ugodili njegovim bizarnim zahtevam.
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-2
4 6
REAList7
07. 11. 2026 14.30
Se strinjam, ja. Ni edini, pri katerem je oče oz. so starši problem. Upajmo, da do tega ne pride in da bo mladenič uspešno rastel v nogometnem smislu še naprej. To velja tudi za vse ostale, kjer starši zavirajo njihov razvoj.
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+3
4 1
Clovek
07. 11. 2026 14.45
Upam, da bodo očeta uspešno ukrotili in bo mali lahko končno rastel brez dodatnih pritiskov. Me pa zanima namesto koga bo igral, glede na to, da je oče od vseh ekip zahteval počasno vpeljavo v prvo ekipo. Če mu tega ni mogel omogočiti United, ki trenutno, roko na srce, nima več kaj za izgubiti, me zanima, kako mu bo to ob vseh mladih zvezdah lahko omogočil Real.
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+2
3 1
REAList7
07. 11. 2026 14.54
Glede na vse težave, ki jih ima Man United, bi bil zdaj idealen trenutek, da bi se lahko izkazal med člani. V Realu ne vem kako bo. Nekdo bo moral sesti na klop oz. bo igral manj, kot bi si želel. Jaz osebno bi si želel prodaje Vinija in tako bi se vsaj eno mesto sprostilo. Počasi se vrača Rodrygo, naslednje poletje po vsej verjetnosti pride še Paz, ker do takrat lahko Real aktivira odkupno klavzulo. Ne vem, težko bo Mourinho oz. kdorkoli bo do takrat na klopi Reala.
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+3
3 0
Definbahija
07. 11. 2026 11.51
Namesto da bi izbral nogomet je izbral sodniško organizacijo. Kam plujemo ko pri 16 letih že zafuraš ves svoj talent
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-5
5 10
cripstoned
07. 11. 2026 11.53
NEGREIRA 18LET, najvecji sodniski in var skandali ki trajajo se danes, 4 bivsi predsedniki zaporne kazni, 5na poti v zapor, korupcija na vse strani, najvecji dolgovi itd itd...pred svoj prag hejter...
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+3
10 7
REAList7
07. 11. 2026 12.16
Definbahija, tvoj komentar izhaja izključno in samo iz tvoje mržnje proti Realu in nima popolnoma nobenega temelja. Če bi bil vsaj malo objektiven in bi upošteval dejstva, potem bi ta identičen komentar moral zapisati in usmeriti v barcelono. Saj ne da ste ravno vi bili tisti, ki ste 18 let plačevali podpredsedniku Tehničnega odbora za sodnike.
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+3
9 6
Customer1
07. 11. 2026 12.33
Ćuj Definbahtija. Če res tako misliš in pac ne odpiraš gobčka strogo neumno hejtersko, si pa res naiven. Kar se tiče spornih sodniških odločitev vseh časov je Barcelona daleč pred Realom.
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+5
8 3
Definbahija
07. 11. 2026 13.22
Mater ste de bili. Kej mislite da sta na svetu samo dva kluba? Sam mal poglejte kaj delajo sodniki na tekmah Reala? In še vedno je največji škandal v svetu nogometa tekma Real Rijeka ko so sodnika doživljensko suspendirali zaradi sojenja v korist Reala. Izključiti glohonemo osebo zaradi ugovarjanja 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
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-6
2 8
REAList7
07. 11. 2026 13.38
Tipičen barcelonar. Ko nima ničesar pametnega za povedati, pridejo na plano žaljivke :D Največji škandali v svetu nogometa in športa pa so se vedno in se še vedno povezujejo z barcelono. Toliko.
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+4
8 4
cripstoned
07. 11. 2026 11.49
Se eden vec od mnogih ki so pred ropalono izbrali real madrid...ko izbiras med kraljevim klubom in financnim eksperimentom je odlocitev precej enostavna....pri realu bo lahko uresnicil svoje sanje medtem ko bi pri ropaloni za dobrodoslico dobil fotografijo za instagram in obljubo da bo placa nekoc prisla hahahahaah...JJ GABRIEL dobrodosel k najvecjemu klubu vseh casov!!!
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+1
8 7
Nightingale
07. 11. 2026 11.35
Tipičen anglež...
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-3
6 9
REAList7
07. 11. 2026 12.00
Njega je absolutno več Angleža, kot yamala Španca.
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+6
10 4
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