Angleški klubi ne bodo dovolili nogometašem igranja za 'rdeče' reprezentance

"Vzpostavili smo dolgotrajni dialog, vključno z Angleško nogometno zvezo in oblastmi, a se zaradi vse večje zdravstvene krize oblasti niso odločile za izjeme pri potovalnih omejitvah," so še zapisali v izjavi za javnost.

Izvršni direktor elitnega angleškega nogometnega tekmovanja Richard Masters je dejal, da so klubi v Premier League vedno podpirali želje svojih igralcev, da zastopajo svoje države. "To je stvar ponosa vseh vpletenih. Vendar pa so klubi nejevoljno, a upravičeno prišli do zaključka, da bi bil v teh novih okoliščinah odhod igralcev v te države povsem nerazumen," je dodal Masters. "Razumemo izzive, ki obstajajo v mednarodnem koledarju tekem, in ostajamo odprti za izvedljive rešitve," je še dodal direktor lige.

Z odločitvijo želi vodstvo tekmovanja k dialogu povabiti tudi Mednarodno nogometno zvezo (Fifo), da bi z vsemi zainteresiranimi stranmi našla sprejemljiv zaključek perečega vprašanja, je še za konec zapisano v izjavi.