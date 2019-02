Angleški mediji spet selijo Pochettina, a slednji razmišlja le o lovorikah

Angleški mediji očitno Mauriciu Pochettinu sledijo na vsakem koraku. Tako so ga nedavno videli vstopiti v eno izmed priznanjih londonskih restavracij, kjer sta ta isti večer obedovala tudi David Beckham in Zinedine Zidane . To je še podžgali ugibanja o odhodu Argentinca, a kot pojasnjuje slednji, gre zgolj za golo naključje. Pochettino je zatrdil, da se je odpravil na večerjo v družbi svojega agenta, šele tedaj pa je spoznal, da pri sosednji mizi sedita Beckham in Zidane.

"Bil sem s svojim agentom Jesusom in še neko drugo osebo. Bili smo trije, to je vse. Jesus je bil tisti, ki mi je dejal, naj se ozrem nazaj in zagledal sem Zidana ter Beckhama. Z večerjo smo končali ob približno istem času, tako sta nas prišla pozdravit. Pogovarjali smo se vsega dve minuti, potem pa smo se razšli," je novinarjem pojasnjeval Pochettino.

Kane kmalu na voljo?

V vrstah Tottenhama se še vedno soočajo s hudimi poškodbami, a očitno bo tudi za spurse le posijal žarek upanja. Proti koncu meseca naj bi se v igro vrnil tudi Harry Kane, ki je po besedah Pochettina "skoraj nared za igro". Kane si je na tekmi z Manchester Unitedom poškodoval koleno in naj bi bil sprva odsoten vse do marca. "Odlično napreduje," je dejal Pochettino in nadaljeval: "Saj ga poznate. Vsak dan ga moramo držati nazaj, saj želi okrevati prej, kot so napovedali zdravniki. Je zelo optimističen, njegova volja, da zaigra čimprej, je resnično neverjetna."