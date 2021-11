Angleški mediji: Zidane že rekel 'ne' Unitedu, Pochettino bi se pogovarjal

Tudi za zdaj se zdi, da Pochettino – tega sicer v sredo čaka izjemno pomembna tekma z Manchester Ciyjem za prvo mesto v skupini A (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30 – še ni uspel optimalno povezati vseh zvezdnikov PSG-ja. V domačem prvenstvu Parižani sicer serijsko zmagujejo, a se na trenutke precej mučijo. S PSG-jem ima Pochettino pogodbo vse do poletja 2023, a naj bi ga zanimalo delo na mestu glavnega trenerja Manchester Uniteda. Otok Argentinec sicer zelo dobro pozna, saj je vrsto let uspešno deloval v londonskem Tottenhamu. Da bi Pochettino zamenjal službo, je prepričan tudi Sky Sportsov analitik in bivši nogometaš Gary Neville . "Mislim, da bi – čeprav tega javno nikoli ni rekel – že jutri zapustil Pariz za petletno pogodbo v Manchester Unitedu," je prepričal Neville.

Po poročanju Sky Sportsa naj bi bil druga izbira pisarne rdečih vragov trenutno zelo vroči Ajaxov trener Erik ten Hag. Slednji je v nizozemskem velikanu pustil že večletni podpis in pri svojem delu z mladimi je uspešen iz sezone v sezono. Letos je vse skupaj še nadgradil, saj si je že po štirih krogih zagotovil napredovanje v izločilne boje Lige prvakov. Kot poročajo otoški mediji, naj bi ga služba pri rdečih vragih, kjer bi sodeloval z enim najboljših nogometašev na svetu v zadnjih 15 letih Cristianom Ronaldom, zanimala. A tudi ten Hag ima trenutno veljavno pogodbo pri Ajaxu, tako da bi vragi nizozemskemu klubu verjetno morali plačati kar zajetno odškodnino. Obenem iz tabora Manchester Uniteda sporočajo, da se jim pri imenovanju novega glavnega trenerja ne mudi in da bi lahko počakali vse do konca sezone, do takrat pa bi ekipo vodil začasni trener. To vlogo bo opravljal Michael Carrick, dosedanji Solskjaerjev pomočnik.