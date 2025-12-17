Angleški napadalec umrl v prometni nesreči, ko se je vračal s tekme

21-letni Ethan McLeod se je vračal z gostovanja pri Bedford Townu, kjer je vstopil kot rezervist. V Macclesfieldu so McLeoda opisali kot izjemno nadarjenega in zelo spoštovanega člana moštva.
V izjavi je klub zapisal: "Novica o Ethanovi smrti je pretresla celoten klub in nobene besede ne morejo izraziti neizmerne žalosti in izgube, ki ju čutimo."
McLeod se je akademiji Wolverhamptona pridružil pri sedmih letih. Pozneje je nastopal za klubsko ekipo do 21 let, vendar za člansko ekipo nikoli ni zaigral. Nogometaš, rojen v Birminghamu in znan po svoji hitrosti, je bil posojen Alvechurchu, po odhodu z Molineuxa pa je imel še kratki epizodi pri Rushall Olympicu in Stourbridgeu.