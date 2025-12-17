Angleški napadalec umrl v prometni nesreči, ko se je vračal s tekme

21-letni Ethan McLeod se je vračal z gostovanja pri Bedford Townu, kjer je vstopil kot rezervist. V Macclesfieldu so McLeoda opisali kot izjemno nadarjenega in zelo spoštovanega člana moštva.

V izjavi je klub zapisal: "Novica o Ethanovi smrti je pretresla celoten klub in nobene besede ne morejo izraziti neizmerne žalosti in izgube, ki ju čutimo."