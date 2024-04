Angleški navijači preplavili münchenske ulice

Bavarska prestolnica je bila v sredo povsem v znamenju nogometa. V München je pripotovalo več tisoč navijačev Arsenala, ki so se nadejali preboja v polfinale elitne Lige prvakov. Toda njihove načrte je prekrižala zasedba Bayerna, ki je pred razprodano Allianz Areno prišla do minimalne zmage (1:0) in preboja med štiri najboljše ekipe.

Ulice Münchna so že v dopoldanskih urah napolnili angleški navijači, ki so ob čakanju na nogometno poslastico zasedli skoraj vse restavracije in pivnice v bližini osrednjega trga. Kot nam je povedal vodja strežbe v eni izmed teh, so naročevali predvsem bavarska piva, nekateri pa so si privoščili tudi tradicionalno nemško kulinariko.

Zanimivo je bilo spremljati, kako navijači Arsenala in Bayerna, ki so bili sicer v manjšini, brez težav sedijo skupaj v pivnicah ter z nestrpnostjo pričakujejo boj na travnati zelenici. Pred irskim pubom se je nekaj ur pred dvobojem transformirala večja skupina angleških navijačev, ki je prepevala Arsenalove pesmi, nato pa v policijskem spremstvu odšla proti prizorišču.

Večina gledalcev je do stadiona pristopalo s pomočjo podzemne železnice, kjer je bil praktično vsak vlak popolnoma zapolnjen s potniki. Tudi na vlaku pa je bilo precej glasno, za kar so s skandiranjem skrbeli predvsem Angleži, ki so povsem nadvladali domačine. Na postaji Fröttmaning v bližini slovite Allianz Arene so policisti in redarji preventivno razvrstili nemške ter angleške navijače na dva izhoda, ki sta nato po različnih poteh vodila do stadiona. Vstop na rdeče obarvano Allianz Areno se je kljub številčni množici odvijal izredno hitro, prav tako pa so obiskovalci hitro prišli na vrsto pri pultih s hrano in pijačo.

Stadion je bil napolnjen do zadnjega kotička, zbralo se je namreč 75.000 gledalcev. Predstava na igrišču je bila v obeh taborih izredno taktično naravnana, tako da gledalci niso ravno umirali od nogometne lepote. So pa domači navijači z baklami in glasnim navijanjem ustvarili izjemno kuliso, ki je ponesla Bayern do zaslužene zmage.

Za evforijo je v 63. minuti poskrbel Joshua Kimmich, navdušenje na tribune pa je s svojimi potezami pogosto vnesel izjemni Jamal Musiala.

Toda precej manj evforično je bilo stanje po tekmi. Dokaj presenetljivo v okolici stadiona ni bilo občutiti slavja in navdušenja. Podobno klavrno razpoloženje je bilo tudi na (pre)polnih vlakih na poti do trga Marienplatz.

Osrednji trg je po tekmi sameval, kar je očitno le dokaz kako visoke so ambicije Bavarcev, ki preboj v polfinale, kot kaže, obravnavajo kot nekaj vsakdanjega. Govorili smo tudi z navijačem Arsenala, ki obišče prav vsako tekmo topničarjev Starejši mož, ki uživa v statusu upokojenca, že dolga leta s tribun spremlja čisto vsako tekmo Arsenala, tudi pripravljalne. Med drugim je leta 2004 obiskal tudi gostovanje topničarjev v Ljudskem vrtu, ko so se na prijateljski tekmi pred začetkom nove sezone pomerili z Mariborom. Arsenal je takrat slavil z 2:3, zadetke pa so dosegli Dennis Bergkamp, Jeremie Aladiere in Robin van Persie. Našemu sogovorcu se je v spomin najbolj vtisnil evrogol Milana Rakića iz prostega strela.

Tekma Maribor PL - Arsenal FOTO: Reuters icon-expand

Tako ga je pot popeljala tudi v München, kjer si je pred tekmo podobno kot ostali navijači z Otoka čas krajšal v eni izmed pivnic v osrčju bavarske prestolnice. Optimistično je napovedal zmago Londončanov in dodal: "Že iščem letalske karte za Madrid." Varovancem Mikela Artete ni uspelo uresničiti njegovih besed, v špansko prestolnico bodo namreč na stadion Santiago Bernabeu, ki bo gostil povratno tekmo polfinala Lige prvakov, namesto Angležev romali Bavarci.

Nekdanji osrednji branilec Tottenhama Eric Dier se je v polfinale Lige prvakov uvrstil drugič, s čimer je dosegel toliko polfinal kot Arsenal v celotni zgodovini kluba.

Statistika povratnega obračuna četrtfinala Lige prvakov med Bayernom in Arsenalom FOTO: Sofascore.com icon-expand

V München je sicer prišlo na stotine Arsenalovih navijačev, ki so po 13 letih čakanja želeli videti svojo ekipo na gostovanju četrtfinala Lige prvakov, a niso imeli karte. Gostujočim privržencem je namreč pripadlo le 3.779 vstopnic, ki so v hipu pošle.