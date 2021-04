Angleški navijači pripravljeni na vrnitev na stadione, tokijski organizatorji odločitev odložili

Vladna agencija UK Sport , pristojna za financiranje olimpijskega in paraolimpijskega športa v Veliki Britaniji, je v svoji anketi razkrila, da se je 97 odstotkov gledalcev pripravljenih vrniti na športne prireditve. Britanska vlada (po načrtu o sproščanju ukrepov zoper novi koronavirus) načrtuje, da bodo stadioni in dvorane po državi v prihodnjih mesecih spet odprli vrata. Leicestrovo nedeljsko zmago v polfinalu pokala FA na Wembleyju proti Southamptonu, si je v živo ogledalo 4000 navijačev. To število pa naj bi se podvojilo ta konec tedna na finalu ligaškega pokala, v katerem bosta igrala Manchester City in Tottenham. Zadeve naj bi se nato prenesle tudi na druga prizorišča ter druge športe.

UK Sport je v raziskavi zajel več kot 50.000 navijačev in jih vprašal, če bi se sproščeno vrnili na velike športne dogodke, kar 97 odstotkov pa jih je temu pritrdilo. Glavna skrb navijačev je sicer potovanje na in z dogodka, češ da bi jih potreba po uporabi javnega prevoza verjetno ustavila od dejanja.

Skrbi glede navijačev pestijo tudi organizatorje poletnih olimpijskih iger v Tokiu. Ti so odločitev o domačih gledalcih na olimpijskih in paraolimpijskih bojih zaradi naraščajočih koronskih okužb tako v Tokiu kot tudi drugih delih Japonske preložili na junij. Konec marca so organizatorji po sestanku s predstavniki japonske vlade, Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) in Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) onemogočili ogled olimpijskih tekmovanj tujim gledalcem, odločitev o domačih pa bi morali predvidoma sprejeti do konca aprila. Vse skupaj bo le še bolj zamaknilo prodajo vstopnic.