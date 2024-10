Avstrija odpihnila Norveško, poleg omenjenih pri sedmih točkah še Slovenija

Nogometaši Avstrije so v skupini B3, v kateri je tudi Slovenija, ki je premagala Kazahstan, doma s 5:1 ugnali Norveško, tako da so zdaj z Norvežani in Slovenci točkovno izenačeni. Vse tri ekipe imajo sedem točk, Avstrija ima najboljšo gol razliko med njimi, Norveška pa najslabšo. O napredovanju v elitno skupino bosta odločali zadnji dve tekmi ekip, Slovenija bo igrala doma proti Norveški in gostovala v Avstriji.