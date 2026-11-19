Navijaška skupina Foxes Trust je v začetku novembra nasprotovala odločitvi podjetja BC Game, spletne stavne platforme, specializirane za kriptovalute, da za ambasadorko svoje blagovne znamke imenuje rusko igralko Evo Elfie.

"Igre na srečo in pornografija imajo lahko uničujoče posledice za življenja ljudi, zlasti mladih," so zapisali navijači. "Tovrstna sodelovanja obema panogama zagotavljajo večjo prepoznavnost, posledično pa ju povezujejo tudi z Leicester Cityjem. Ali smo res postali to, kar smo danes?"

Klub, ki je leta 2016 presenetljivo osvojil celo naslov angleškega prvaka, trenutno pa nastopa v tretji angleški ligi, je v sredo objavil sporočilo, da je "dosegel sporazumni dogovor o takojšnji prekinitvi komercialnega sodelovanja". "Odločitev je bila sprejeta po konstruktivnih pogovorih med obema stranema, ki so potekali v zadnjih dneh. Med pogovori so se pokazale razlike v pogledih na prihodnje komercialne prednostne naloge," so še sporočili iz kluba.

Leicester, ki trenutno zaseda 11. mesto v League One, tretjem kakovostnem razredu angleškega nogometa, v izjavi kot razlog za prekinitev sodelovanja ni neposredno omenil protesta navijačev.