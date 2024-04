Angleški nogometni vikend zaznamovalo katastrofalno sojenje

Nogometaši Liverpoola, ki so bili v zadnjem času v krajši krizi, še lahko upajo na naslov angleških prvakov. Na gostovanju pri Fulhamu so slavili s 3:1, več pozornosti od omenjene tekme pa je zaradi sodniških napak dobil obračun med Evertonom in Nottinghamom.

OGLAS

Everton FOTO: AP icon-expand

Na prvi nedeljski tekmi so nogometaši Evertona z rezultatom 2:0 premagali Nottingham Forest, ki je zdaj vedno bližje coni izpada. Obračun, na katerem sta za domačine zadela Idrissa Gueye in Dwight McNeil, so zaznamovale številne napake VAR-a. "Tri zelo slabe odločitve, tri nedosojene enajstmetrovke. To je nesprejemljivo. Pred tekmo smo opozorili, da je sodnik, ki je zadolžen za VAR, navijač Lutona (glavnega tekmeca Nottinghama v borbi za obstanek op.a.). Naša potrpežljivost je bila že večkrat na preizkušnji. Razmislili bomo o svojim možnostih," so pri Nottinghamu zapisali na družbenih omrežjih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na tekmi med Fulhamom in Liverpoolom je goste v vodstvo popeljal Trent Alexander-Arnold, domači so v sodnikovem dodatku prvega dela izenačili preko Timothyja Castagna, v drugem delu pa sta Liverpoolčanom zmago zagotovila Ryan Gravenberch in Diogo Jota.

Statistika tekme Fulham - Liverpool FOTO: Sofascore.com icon-expand

V boju za uvrstitev v Ligo prvakov gre še naprej zelo dobro Aston Villi. Tokrat je s 3:1 premagala Bournemouth, čeprav se je v 31. minuti znašla v zaostanku, potem ko so gosti izkoristili najstrožjo kazen. Izenačujoči gol, dosegel ga je Morgan Rogers, je prišel v pravem trenutku, v sodnikovem dodatku prvega dela. Domači so z njim dobili dodaten zagon, tako da so v drugem še dvakrat zatresli mrežo, to je uspelo Moussi Diabyju ter Leonu Baileyju. Še več golov je padlo na londonskem obračunu med Crystal Palaceom in West Hamom, ki sicer ni odločal o čem pomembnem. Domači so zmagali s 5:2, že po prvem polčasu so vodili s 4:1.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči