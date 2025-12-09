Angleški nogometni zvezdnik aretiran zaradi udarca z glavo

Devetindvajsetletni napadalec se je po besedah enega izmed očividcev pred neljubim dogodkom vedel povsem normalno, dokler ga ni ogovorila skupina fantov za sosednjo mizo, mimo katere je Ivan Toney nekaj trenutkov pred tem mirno odkorakal.

"Do eskalacije je prišlo v trenutku, ko je eden od gostov prepoznal Toneyja, ga agresivno objel okoli vratu in se želel z njim fotografirati. Toney je večkrat ponovil, naj se mu dotični gost umakne s poti, a ker se to ni zgodilo, je sledil močan udarec z glavo," je med drugim dejal eden od očividcev incidenta v središču britanske prestolnice.