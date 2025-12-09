Angleški nogometni zvezdnik aretiran zaradi udarca z glavo

Devetindvajsetletni napadalec se je po besedah enega izmed očividcev pred neljubim dogodkom vedel povsem normalno, dokler ga ni ogovorila skupina fantov za sosednjo mizo, mimo katere je Ivan Toney nekaj trenutkov pred tem mirno odkorakal.
"Do eskalacije je prišlo v trenutku, ko je eden od gostov prepoznal Toneyja, ga agresivno objel okoli vratu in se želel z njim fotografirati. Toney je večkrat ponovil, naj se mu dotični gost umakne s poti, a ker se to ni zgodilo, je sledil močan udarec z glavo," je med drugim dejal eden od očividcev incidenta v središču britanske prestolnice.
"Mislim, da se je Toney v danem trenutku ustrašil, da se bo omenjena skupina gostov želela obračunati z njim, zato se je bolj kot namenoma odzval instinktivno, kar je rezultiralo z udarcem z glavo. Gre za poklicnega nogometaša, ki služi velike vsote denarja, obenem pa je, kar je bilo 'razvidno iz aviona', okoli vratu nosil drag kos nakita. Vse to je po mojem skromnem mnenju privedlo do neljubega dogodka," je še dodal neimenovani vir.
Varuhi reda in miru so po slabe pol ure prispeli na kraj dogodka in (nemudoma) aretirali Ivana Toneyja, ki je med drugim znan tudi po težavah z odvisnostjo od iger na srečo. V sezoni 2020/21 je bil eden ključnih mož za preboj Brentforda v elitno Premier ligo, danes pa brani barve savdskega prvoligaša Al-Ahlija.
