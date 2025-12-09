Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Angleški nogometni zvezdnik aretiran zaradi udarca z glavo

London, 09. 12. 2025 09.50 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
2

V noči s petka na soboto se je v enem od londonskih nočnih klubov pripetil incident, v katerem je osrednjo vlogo odigral eden od zvezdnikov angleškega nogometa, od lanskega leta član savdskega Al-Ahlija, Ivan Toney.

Devetindvajsetletni napadalec se je po besedah enega izmed očividcev pred neljubim dogodkom vedel povsem normalno, dokler ga ni ogovorila skupina fantov za sosednjo mizo, mimo katere je Ivan Toney nekaj trenutkov pred tem mirno odkorakal.

"Do eskalacije je prišlo v trenutku, ko je eden od gostov prepoznal Toneyja, ga agresivno objel okoli vratu in se želel z njim fotografirati. Toney je večkrat ponovil, naj se mu dotični gost umakne s poti, a ker se to ni zgodilo, je sledil močan udarec z glavo," je med drugim dejal eden od očividcev incidenta v središču britanske prestolnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Mislim, da se je Toney v danem trenutku ustrašil, da se bo omenjena skupina gostov želela obračunati z njim, zato se je bolj kot namenoma odzval instinktivno, kar je rezultiralo z udarcem z glavo. Gre za poklicnega nogometaša, ki služi velike vsote denarja, obenem pa je, kar je bilo 'razvidno iz aviona', okoli vratu nosil drag kos nakita. Vse to je po mojem skromnem mnenju privedlo do neljubega dogodka," je še dodal neimenovani vir. 

Varuhi reda in miru so po slabe pol ure prispeli na kraj dogodka in (nemudoma) aretirali Ivana Toneyja, ki je med drugim znan tudi po težavah z odvisnostjo od iger na srečo. V sezoni 2020/21 je bil eden ključnih mož za preboj Brentforda v elitno Premier ligo, danes pa brani barve savdskega prvoligaša Al-Ahlija.     

nogomet ivan toney incident london aretacija
Naslednji članek

Šesti krog se prične nekoliko prej kot običajno

Naslednji članek

'Hčerki mi bosta zagotovo grenili življenje, po upokojitvi bom varnostnik'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 11.38
+1
Prav, da mu je zviznu čelaka....dejansko ga je oboževalec napadel.
ODGOVORI
1 0
Mambo
09. 12. 2025 11.54
-1
Če nekoga objameš, je to napad? Težave imaš z razumevanjem. Lahko bi drugače odreagiral.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385