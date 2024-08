Angleški osmoligaš želi na svojo zelenico pripeljati dobitnika zlate žoge

Angleški nižjeligaš Atherton Collieries se po izpadu v osmo angleško ligo pripravlja na novo sezono, na prijateljsko tekmo pa so povabili tudi Al Ittihad, kjer si poleg dobitnika zlate žoge Karima Benzemaja kruh služita tudi N'Golo Kante in Fabinho. Če bo do obračuna prišlo, bo to še ena izmed številnih bizarnih pripravljalnih tekem v nogometni zgodovini, katere pa so ostale, ki so v preteklosti že bile odigrane?