Angleški palček poslal ambiciozno ponudbo za Haalanda: 'Bo vsaj igral'

"Preprosto je smiselno, da poskušamo Erlinga Haalanda začasno pripeljati v Ashton United. City ne bo igral in mi želimo, da Erling ostane v dobri fizični pripravljenosti. To je bolj smiselno, kot da igra golf," so predstavniki malega kluba iz okolice Manchestra (Ashton-under-Lyne) malo za hec, malo zares zapisali na svoji spletni strani. Haaland namreč na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Katarju s svojo reprezentanco Norveško ne bo nastopil.