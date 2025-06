Angleški selektor: 'Moji mami je Bellinghamovo obnašanje včasih odvratno'

"Mislim, da ima on nekaj posebnega. Je zelo tekmovalen, kar potrebujemo, če želimo doseči velike uspehe," je o angleškemu reprezentantu dejal nemški strateg in angleški selektor Thomas Tüchel .

"To energijo mora usmeriti proti nasprotnikom, proti golu. Ne proti svojim soigralcem ali agresivno proti sodnikom. Na tem delamo skupaj z njim. V sebi ima ogenj, ki ga ne želim ugasniti. To je njegova moč, ampak včasih s svojimi izbruhi ustrahuje svoje soigralce," je pristop mladeniča, ki je na veliko sceno stopil že pri 16 letih starosti, ko je debitiral v dresu Birminghama, opisal Tüchel.

Kljub vročekrvnosti mladega vezista je Tüchel prepričan, da bo Bellingham del njegovega moštva vedno, ko bo na voljo. "Odličen fant je, zelo odprt in pameten. Težko si prestavljam, da bi bila Anglija boljša brez njega. Moramo najti način, da iz njega izvlečemo največ, ampak razumem, da imajo drugi drugačno mnenje. To vidim pri svojih starših, na primer pri svoji mami. Ona včasih ne vidi, kako dober in prijazen je. Ko se nasmehne, osvoji srca vseh okoli sebe, ampak včasih vidimo jezo, lakoto in ogenj, ki so nekaterim odvratni. Tudi moji mami, ki ga spremlja preko televizijskih sprejemnikov," je o nogometašu, ki vsako leto vse bolj deli mnenja ljubiteljev nogometa, dejal nekdanji trener Borussie Dortmund, Chelseaja in PSG-ja.