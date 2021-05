Southgate bo še čakal: Anglija ima seznam s 33 nogometaši

" Dvanajst igralcev mora še igrati, zato bomo v vsakem primeru potrebovali dodatne igralce, upoštevati pa moramo tudi nekaj poškodb na različnih ravneh (tekmovanja, op. a.), o čemer imamo še vedno zelo malo informacij," je dejal Southgate. "Čutili smo, da bi več časa pripomoglo k sprejemanju boljših odločitev. Želeli smo izbrati 26 imen, a nimamo idealnih kart, saj je veliko neznank. Informacije in dokazi so zelo pomembni, v naslednjih sedmih dneh pa jih bomo imeli veliko več."

Gareth Southgate je na novinarski konferenci po poročanju spletne stani britanske radiotelevizije BBC dejal, da je angleška reprezentanca v "najbolj zapleteni situaciji" med vsemi ekipami na prihajajočem Euru 2020. Za oddajo zaključnega seznama s 26 nogometaši ima nekdanji branilec, ki se mu je z Anglijo na zadnjem svetovnem prvenstvu uspelo prebiti vse do polfinala, v katerem je bila nato od "treh levov" po podaljšku boljša Hrvaška, čas do 1. junija. Zapletenost po besedah Southgata izvira iz dejstva, da bosta v finalu Lige prvakov igrali angleški ekipi, Manchester City in Chelsea, medtem ko se bo v Ligi Evropa za končno zmago proti Villarrealu potegoval Manchester United.

'Štirje desni bočni branilci? Jaz vidim samo štiri dobre nogometaše.'

Na seznam se vrača bočni branilec Liverpoola Trent Alexander-Arnold, čigar zadnja odsotnost ob marčevskih kvalifikacijskih tekmah za nastop na SP 2022 je dvignila veliko prahu. Southgate je na širši seznam uvrstil tudi branilca Brightona in Evertona, Bena Whitain Bena Godfreyja, ki nista odigrala še nobene tekme za člansko izbrano vrsto. Vsaj manjše presenečenje je tudi odsotnost Tottenhamovega vezista Deleja Allija, za katerim je zelo težavna sezona v severnem Londonu, kjer se ni najbolje ujel z zdaj že bivšim trenerjem članskega moštva Josejem Mourinhom. Southgate se je odpovedal tudi uslugam še enega Tottenhamovega vezista, in sicer Erica Dierja.

"Vi gledate nanje kot na štiri desne bočne branilce, jaz pa vidim samo štiri dobre nogometaše,"je o Alexandru-Arnoldu in ostalih, ki igrajo na njegovem položaju, povedal Southgate. "Kieran Trippier lahko igra na levem boku v obrambi, Alexander-Arnold lahko igra kot krilni branilec, mislim, da lahko igra tudi v zvezni vrsti. Videl sem Reecea Jamesa, kako igra na desni strani v postavitvi s tremi branilci, na položaju krilnega branilca in kot vezist. Ti fleksibilni igralci, ki lahko igrajo v različnih vlogah, bodo izjemnega pomena,"napoveduje 50-letni trener.

"White in Godfrey? Oba sta navdušujoča mlada branilca. Sta fleksibilna, lahko igrata v različnih vlogah, to pa je izvrstna priložnost, da ju sam malce bolje spoznam, in tudi zanju, da bosta delala z ekipo. V tem trenutku nikakor ne moremo vedeti, kako dolgo bosta z nami, a to bi morala biti zanju fantastična izkušnja. Dier? Žal mislim, da njegova sezona preprosto ni bila dovolj dolga, da bi se lahko znašel v ekipi, to pa je bila težka odločitev, ker vem, kaj vse prinaša celotnemu moštvu."

Dvomi, da bo Kane prestopil že pred začetkom EP

Na uvodnem seznamu so tudi trije najstniki, in sicer 17-letni vezist dortmundske Borussie Jude Bellingham, vezist Arsenala Bukayo Saka in napadalec Manchester Uniteda Mason Greenwood, ki oba štejeta 19 let. Nekaj besed je Southgate namenil tudi prihodnosti kapetana Harryja Kana, potem ko naj bi 27-letni napadalec Tottenhama bojda želel v nov klub prestopiti že pred začetkom turnirja, v katerega bo vstopil kot (najmanj) šesti najboljši strelec v zgodovini reprezentance s 34 goli.

"Ni mi treba govoriti o Harryjevi osredotočenosti. Samo en cilj ima z nami, in to je osvojiti osvojiti evropsko prvenstvo. Kar se dogaja v njegovem klubu, je stvar njega in Tottenhama. V zadnjih nekaj dneh je podal nekaj izjav, a s tem smo zdaj opravili in mislim, da je zelo malo verjetno, da bodo dogovori glede prestopov sklenjeni takrat, ko nas ne bo. Ne bomo preprečili zvonjenja telefonov in ne moremo nadzirati zasebnih pogovorov. Večina poslov pa se sklene po koncu turnirjev,"je dodal Southgate.