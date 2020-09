Southgate razočaran, a opozarja: Foden in Greenwood potrebujeta podporo

Gareth Southgateje opozoril, da bi 18-letnega Masona Greenwoodain 20-letnega Phila Fodenadomov poslal tudi v primeru, če ne bi šlo za kršenje trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Greenwood, napadalec Manchester Uniteda, in Foden, vezist mestnega tekmeca Manchester Cityja, sta se v hotelski sobi družila z dekletoma, ki sta ju spoznala prek družbenih omrežij. To je seveda huda kršitev veljavnih protokolov in tudi "klasičnih" pravil v hotelih reprezentanc, kjer zunanjih obiskovalci razen redkih (družinskih) izjem niso dovoljeni.

Foden in Greenwood sta morala le dan po tem, ko sta v Reykjaviku vknjižila prva nastopa za člansko reprezentanco, odpotovati domov in nista pomagala Angležem na torkovi tekmi v Copenhagnu, kjer so njuni rojaki na drugi tekmi nove sezone Lige narodov remizirali z 0:0. Nogometaša sta v hotelu v Reykjaviku kršila pravila že s tem, da sta zapustila nadstropje, ki je bilo namenjeno samo reprezentanci Anglije, in se v sobah pridružila novima prijateljicama.

'Še vedno uganka'

"Res ne razumem, kako sta igralca lahko imela občutek, da je to sprejemljivo," je po remiju z Dansko dejal še vedno nejeverni Southgate. "To je še vedno uganka zame v tem trenutku. Povsem očitno pa je, da smo sprva govorili o kršitvi (koronavirusnega protokola, op. a.), to je bilo stoodstotno tisto, s čimer smo se morali spoprijeti. Hitro smo se morali odzvati. Morali smo se prepričati, da bomo sprejeli pravo odločitev. Jasno pa je, da tudi če ne bi šlo za takšno situacijo, bi igralca vseeno poslali domov. Vsi drugi morajo razumeti, da se to na zboru Anglije ne bo dopuščalo."

Nogometaša sta se medtem že opravičila zasebno in tudi javno. Manchester City je obnašanje Fodena označil za "popolnoma neprimerno", pri Manchester Unitedu pa so izrazili "razočaranje" nad dejanji Greenwooda, ki naj bi bil tisti, ki si je z dekleti (povabila naj bi jih vsaj štiri) tudi dopisoval. Southgate še ni želel potrditi, če sta v njegovih očeh nogometaša že odpadla za tekme z Walesom, Belgijo in Dansko, ki bodo na sporedu oktobra.

Ne želi ju še bolj prizadeti

"Glede tega se bom odločil. Zgraditi morata še veliko zaupanja,"je dejal Southgate, ki je tudi sam doživljal silovite napade javnosti in medijev po zapravljeni enajstmetrovki v polfinalu evropskega prvenstva leta 1996. A to je seveda povsem drugačna zgodba.

"Moja miselnost je zdaj takšna, da ne želim še bolj prizadeti teh fantov,"je še povedal Southgate."Vse skupaj preživljata s svojima družinama in prijatelji. Ni mi potrebno še kaj dodati k temu. Govoril sem z obema. Vesta, da je to, kar se je zgodilo, nesprejemljivo. Nesprejemljivo je bilo s stališča (koronavirusa, op. a.), a po tem, ko sem izvedel več podrobnosti, je bilo nesprejemljivo s katerega koli stališča, tako da bi v vsakem primeru odšla domov. Po drugi strani sta mlada moška. Posledice so tu. Potrebujeta pa podporo, saj sta na udaru vseh. Potrebujeta pomoč, da se pobereta. Morata razumeti, kaj se pričakuje od nogometaša Anglije. Moramo jima pomagati v tem procesu. To bo terjalo nekaj časa."