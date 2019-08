Manchester City v angleškem superpokalu boljši od Liverpoola

Prvi so zapretili nogometaši Manchester Cityja, a je Leroy Sanestresel zunanji del vrat Alissona Beckerja. Nemec, ki se ga povezuje z Bayernom iz Münchna, je le nekaj minut kasneje staknil poškodbo in je moral igrišče predčasno zapustiti. To pa meščane ni preveč zmotilo, saj so prav v času, ko je na igrišču stala le deseterica aktualnih angleških prvakov, prišli do zadetka. Status bivšega je potrdil Raheem Sterling, zadetek pa gre delno na dušo Alissona, ki se s posredovanjem ni proslavil.

Takoj v začetku drugega polčasa je imel strelec prvega zadetka na nogi žogo za zvišanje rezultata, a je stresel vratnico Liverpoolovih vrat. V 57. minuti so centimetri do zadetka ločili tudi Virgila van Dijka, ki je stresel vratnico, žoga pa se je nato z golove črte odbila nazaj v polje. Silovit tempo se je le še stopnjeval, že minuto po poskusu Nizozemca je sprožil šeMohamed Salahin prav tako stresel okvir vrat. Naslednja priložnost se je znova ponudila Sterlingu, ki se je znašel iz oči v oči z Alissonom, a je bil v zaključku premalo odločen.