Angleški velikan vse bližje coni izpada

Rezultatski zaton

Tottenham je poleg Arsenala, Chelseaja, Evertona, Liverpoola in Manchester Uniteda eden od zgolj šestih angleških klubov, ki od ustanovitve Premier lige leta 1992 še nikoli ni izpadel iz omenjenega tekmovanja. Temu neslavnemu dosežku še nikdar niso bili tako blizu kot letos, ko so sezono začeli solidno, situacija pa je v zadnjih dveh mesecih postala zelo kritična.

Nogometaši Tottenhama so nazadnje resnično navdušili 23. novembra, ko so na Etihadu s 4:0 uničili Manchester City. Že takrat so na račun poškodb pogrešali šest nogometašev prve ekipe, med njimi Cristiana Romera in Mickyja van de Vena, ki sta sicer zabetonirana v osrčju obrambe Spursov. Po omenjeni tekmi se je zaradi zloma gležnja na operacijo odpravil še prvi vratar Guglielmo Vicario, do novega leta pa je bilo na seznamu poškodovanih že devet nogometašev.

Kriza s poškodbami se je po novem letu še dodatno poglobila, Tottenham pa je zadnjo ligaško zmago zabeležil sredi decembra, ko je s 5:0 odpihnil zadnjeuvrščeni Southampton. Od takrat so zabeležili šest porazov in remi. Na zadnjih dveh tekmah so z rezultatoma 3:2 in 2:1 izgubili proti Evertonu oziroma Leicestru, dvema izmed redkih ekip, ki sta na prvenstveni lestvici pod Spursi.