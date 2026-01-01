Naslovnica
Nogomet

Bijol z Leedsom do velike točke na Anfieldu

Liverpool, 01. 01. 2026 20.43

Avtor:
Ž.Ž. STA
Jaka Bijol na tekmi proti Liverpoolu

Angleško nogometno prvenstvo je na prvi dan novega leta že v polnem teku. V 19. krogu je Liverpool gostil Leeds Jake Bijola, zadetkov na Anfieldu nismo videli. Slovenski reprezentant je zaigral v prvi postavi in bil znova eden izmed ključnih mož za točko Leedsa. Liverpool ostaja na četrtem mestu lestvice prvenstva, za vodilnim Arsenalom zaostaja za 12 točk.

Jaka Bijol na tekmi proti Liverpoolu
Jaka Bijol na tekmi proti Liverpoolu
FOTO: Profimedia

Obračun med Liverpoolom in Leedsom, ki ga je Jaka Bijol začel v prvi postavi, navijačem ni prinesla prav veliko. Za odtenek več so bili pri žogi domači, a niso bili prav posebej nevarni. 

V eni nevarnejših akcij je že v prvem polčasu prav Bijol s posredovanjem na robu prekrška ustavil Huga Ekitikeja, gostom pa je najlepšo priložnost po pol ure ponudil vratar Alisson s slabim izbijanjem, a darila Ethan Ampadu ni izkoristil.

Tudi v drugem polčasu zadetkov nismo videli, so pa gostje postali nevarnejši nasprotnik. Dominic Calvert-Lewin je celo zatresel mrežo Liverpoola, vendar je bil njegov zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Športna platforma 365scores je Jako Bijola izbrala za najboljšega igralca na tekmi.

Liverpool ostaja na četrtem mestu lestvice prvenstva, za vodilnim Arsenalom zaostaja za 12 točk. Leeds je z 21 točkami na 16. mestu.

Brez zmagovalca sta se razšla tudi Crystal Palace in Fulham, na Selhurst Parku je bilo 1:1. Za zadetke sta poskrbela Jean Philippe Mateta in Tom Cairney.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi 19. kroga angleškega prvenstva:

Crystal Palace - Fulham 1:1 (1:0)

Liverpool - Leeds 0:0

Brentford - Tottenham -:-

Sunderland - Manchester City -:-

nogomet liverpool leeds jaka bijol manchester city

