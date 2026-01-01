Bijol z Leedsom do velike točke na Anfieldu

Obračun med Liverpoolom in Leedsom, ki ga je Jaka Bijol začel v prvi postavi, navijačem ni prinesla prav veliko. Za odtenek več so bili pri žogi domači, a niso bili prav posebej nevarni.

V eni nevarnejših akcij je že v prvem polčasu prav Bijol s posredovanjem na robu prekrška ustavil Huga Ekitikeja, gostom pa je najlepšo priložnost po pol ure ponudil vratar Alisson s slabim izbijanjem, a darila Ethan Ampadu ni izkoristil.

Tudi v drugem polčasu zadetkov nismo videli, so pa gostje postali nevarnejši nasprotnik. Dominic Calvert-Lewin je celo zatresel mrežo Liverpoola, vendar je bil njegov zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.