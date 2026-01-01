Bijol z Leedsom do velike točke na Anfieldu

Obračun med Liverpoolom in Leedsom, ki ga je Jaka Bijol začel v prvi postavi, navijačem ni prinesla prav veliko. Za odtenek več so bili pri žogi domači, a niso bili prav posebej nevarni.
V eni nevarnejših akcij je že v prvem polčasu prav Bijol s posredovanjem na robu prekrška ustavil Huga Ekitikeja, gostom pa je najlepšo priložnost po pol ure ponudil vratar Alisson s slabim izbijanjem, a darila Ethan Ampadu ni izkoristil.
Tudi v drugem polčasu zadetkov nismo videli, so pa gostje postali nevarnejši nasprotnik. Dominic Calvert-Lewin je celo zatresel mrežo Liverpoola, vendar je bil njegov zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.
Liverpool ostaja na četrtem mestu lestvice prvenstva, za vodilnim Arsenalom zaostaja za 12 točk. Leeds je z 21 točkami na 16. mestu.
Brez zmagovalca sta se razšla tudi Crystal Palace in Fulham, na Selhurst Parku je bilo 1:1. Za zadetke sta poskrbela Jean Philippe Mateta in Tom Cairney.
Izidi 19. kroga angleškega prvenstva:
Crystal Palace - Fulham 1:1 (1:0)
Liverpool - Leeds 0:0
Brentford - Tottenham -:-
Sunderland - Manchester City -:-
