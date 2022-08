Angleško rajanje na Wembleyju: 'Kar se dogaja, se ne zdi resnično'

Football's coming home (v prevodu: nogomet prihaja domov) so lansko poletje peli angleški navijači. Njihovi nogometni ljubljenci so jim pričarali nepozabno poletje, prvič po letu 1966 prišli do finala velikega tekmovanja, a na koncu na Wembleyju ostali brez vsega. Po izvajanju enajstmetrovk so bili boljši Italijani. Da je nogomet – sicer z letom zamude – le prišel domov, so v nedeljo poskrbele njihove reprezentančne sovrstnice. Prvič v zgodovini so postale evropske prvakinje. In to prav na Wembleyju. Proti zgodovinskim tekmicam Nemkam, ki pred tem še niso izgubile v finalu.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Dobrih 87 tisoč navijačev, kar je nov rekord na ženskih nogometnih tekmah, je spremljalo napet finalni boj. Anglija je do vodstva prišla po mojstrovini Elle Toone v 67. minuti. Za podaljške pa je lepo ekipno akcijo Nemčije deset minut pred koncem kronala Lina Magull. V dodatnih 30 minutah je odločil zadetek Chloe Kelly, ki je izkoristila zmedo v kazenskem prostoru. Sledilo je nepopisno rajanje na zelenici hrama angleškega nogometa. Spomin na boleč poraz treh levov v finalu moškega evropskega prvenstva pred letom dni na istem prizorišču bo ostal, a Angležinje so poskrbele za rajanje, kot ga večina angleških navijačev ne pomni. To je bila šele druga reprezentančna lovorika otoške države v zgodovini, potem ko so Angleži pred 56 leti prav tako na domačem turnirju postali svetovni prvaki. "Kar se dogaja, se ne zdi realno. Neverjetno je. Iskreno, to je moj najboljši trenutek kariere. Kaj kariere, življenja! Tako zelo ponosna sem, da sem del takšne ekipe," je bila povsem iz sebe strelka prvega gola na tekmi Ella Toone. Rezervistka je le štiri minute po vstopu na zelenico s prefinjenim lobom premagala nemško vratarko. PREBERI ŠE Pa je le doma: Angležinje na Wembleyju do naslova evropskih prvakinj Obisk tekem je bil izjemen V nedeljo zaključeni turnir v spominu ne bo ostal zgolj zaradi zmage angleške reprezentance, ampak tudi zato, ker je ženski nogomet v slabem mesecu dni močno pridobil na priljubljenosti. "Zapuščina tega turnirja ni zgolj naša zmaga, ampak sprememba v družbi. Prehodile smo trnovo pot, marsikdo ni verjel v nas, a nam je uspelo," je povedala kapetanka treh levinj Leah Williamson. Dodala je, da bi lahko bolj vesela bila le še ob rojstvu otroka. Kot zanimivost, na zadnjem evropskem prvenstvu pred petimi leti na Nizozemskem so organizatorji skupno prodali 240 tisoč vstopnic. Letos so jih do finala že 487.673, torej več kot dvakrat več v primerjavi s prejšnjim turnirjem. Na odločilni tekmi pa se je na Wembleyju zbralo 87.192 navijačev. Skupno je EP 2022 tako obiskalo kar 574.865 navijačev. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Veteranka Jill Scott, ki je za Anglijo debitirala že leta 2006, doslej pa zbrala že 161 uradnih nastopov, je dodala: "Ustvarili smo izjemno vzdušje. Od prve do zadnje smo zelo povezane. Preprosto ne morem verjeti, kaj nam je uspelo. Mislim, da naslednji teden ne bom spala." Zmaga za Angležinje je še toliko bolj posebna, ker je zanje prva. Pred tem so dvakrat zaigrale v finalu in vselej izgubile. Na drugi strani so nogometašice Elfa v devetih poskusih prav tolikokrat zmagale, tako da je bil poraz na Wembleyju zanje prvi v finalih evropskih prvenstev. "Neverjetno je. Tolikokrat smo že bile blizu, vendar je vedno šlo nekaj narobe. Tokrat pa se je le poklopilo. In to pred domačimi navijači. Lepšega zaključka si ne bi mogla želeti," je na zelenici največjega angleškega stadiona vzhičeno razlagala članica Chelseaja Fran Kirby.