Nogomet

Anglež Potter novi švedski selektor: 'Še verjamemo v preboj na SP'

Stockholm, 20. 10. 2025 11.13 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Potem ko je Švedska, ena od tekmic Slovenije v kvalifikacijah za nogometno svetovno prvenstvo 2026, prejšnji teden ostala brez selektorja Jona Dahla Tomassona, je tamkajšnja nogometna zveza (SvFF) že razkrila ime novega. Švede bo po novem vodil angleški strateg Graham Potter.

Danski nogometni strateg Jon Dahl Tomasson je izgubil službo po domačem porazu Švedske proti Kosovu prejšnji teden, po katerem je Švedska ostala zadnja v skupini B in praktično skorajda brez možnosti za preboj na SP. Edina možnost za Švede ostaja uvrstitev v dodatne kvalifikacije prek Lige narodov, a le v primeru, če bodo višje uvrščene zmagovalne ekipe v tem tekmovanju že prej prišle do vozovnic za SP.

Jon Dahl Tomasson
Jon Dahl Tomasson FOTO: Profimedia

V skupini s Slovenijo, Švico in Kosovom ima dva kroga pred koncem kvalifikacij Švedska le točko. Vodi Švica z desetimi, Kosovo je na drugem mestu s sedmimi, Slovenija je tretja s tremi. Švedska bo s Slovenijo igrala v zadnjem krogu 18. novembra na domačem terenu.

Graham Potter ima tako zahtevno nalogo, a pri švedski zvezi upajo, da bo uspešen. Kot so sporočili na spletni strani, pogodba s Potterjem velja za preostali tekmi kvalifikacij, morebitno marčevsko nadaljevanje kvalifikacij, avtomatično pa jo bodo podaljšali, če se Švedom uspe prebiti na mundial v ZDA, Mehiko in Kanado.

Graham Potter
Graham Potter FOTO: AP

"Zavedam se težavnosti naloge, a sem tudi počaščen. Švedska ima izjemne igralce, ki igrajo v najboljših svetovnih ligah. Moja naloga bo, da ustvarim takšne razmere, da bomo prišli na SP naslednje leto," je za zvezo dejal Potter. Petdesetletni Potter že ima izkušnje s švedskim nogometom, sedem let je vodil Östersund, po letu 2018 pa je doma vodil še Swansea City, Brighton, Chelsea in West Ham.

"Še vedno verjamemo, da se lahko uvrstimo na SP. Veseli smo, da smo hitro našli rešitev na mestu selektorja, v zadnjem obdobju smo trdo delali na tem projektu in verjamem, da je Graham Potter pravi človek za to nalogo," je dejal predsednik zveze Simon Aström.

