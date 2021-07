Angleži bodo skušali spisati zgodovino, a čakajo jih vroči Italijani

Angleška nogometna reprezentanca je na sredini tekmi polfinala evropskega prvenstva potrebovala podaljške, da je z rezultatom 2:1 premagala trdožive Dance. Priigrala si je prvi finale evropskih prvenstev. Angleže tako morebiti loči le še 90 minut igre od prekinitve 55-letne suše in osvojitve tako želene lovorike, s katero bi "nogomet pripeljali domov". V velikem finalu turnirja jim bo v nedeljo nasproti stala vroča italijanska reprezentanca.

Anglija bo torej svojo prvo evropsko lovoriko lovila v bitki proti Italiji, ki je na torkovi tekmi po izvajanju enajstmetrovk izločila Španijo. Tako kot Angleži tudi Italijani na novo evropsko lovoriko čakajo vse od daljnega leta 1968. Kdo bo na koncu zasedel nogometni prestol, še ne moremo reči, dejstvo pa je, da bo Anglija imela veliko podporo domačega terena in okoli 60.000 gledalcev na Wembleyju."Italija je zelo dobra ekipa, zares so pokazali izjemno formo, za sabo imajo obrambne bojevnike. To bo odlična igra, ki se je lahko veselimo," je dejal angleški trener Gareth Southgate, ki je po uvrstitvi v finale pokazal neizmerno srečo. Reprezentanci sta se skupno pomerili 27-krat. Azzurri imajo 11 zmag, Angleži osem, ravno tolikokrat pa sta se ekipi razšli z neodločenim rezultatom. Zadnji dve tekmi, sicer prijateljski, sta se tako končali brez zmagovalca. S svojim mladim talentiranim moštvom, ki se – kot se zdi – ne obremenjuje s preteklostjo, bo poskušal Southgate končati italijanski niz neporaženosti. Italijanska izbrana vrsta je zadnji poraz doživela septembra 2018. Imamo dve izvrstni, samozavestni ekipe, ki imata vsaka po svoje velik zagon. Med njima bi lahko odločal tudi zgolj en gol.

Angleškemu selektorju je uspela zgodovinska uvrstitev njegove reprezentance v finale prvenstva. "Zelo sem ponosen na igralce. Neverjetna priložnost je, da sem lahko del tega. Navijači so bili vso noč neverjetni. Vedeli smo, da ne bo lahko." Povedal je tudi, da so igralci glede na to, da so na finale čakali tako dolgo, opravili res vrhunsko delo. "V največje veselje nam je, da smo navijačem in narodu podarili čudovit večer, potovanje pa bo trajalo še štiri dni," je dodal Southgate, ki se je spomnil tudi polfinalnega poraza na SP 2018: "V Moskvi smo na podoben večer trpeli, zdaj pa je bil naš trud poplačan. Italija je fantastična ekipa."

Angleški napadalec Harry Kane je bil izbran za najkoristnejšega igralca sredine tekme proti Danski. Bil je strelec ključnega zadetka v podaljšku. Zgrešil je enajstmetrovko, ki jo je ustavil Kasper Schmeichel, toda odbito žogo je nato poslal v gol. "Neverjetno, kakšna igra. Trudili smo se po najboljših močeh, zelo dobro smo se odzvali. V finalu smo, in to doma. Kakšen občutek!" je dejal po tekmi. Ozrl pa se je tudi že na nedeljski spektakel. "To bo poseben dan, ampak poskrbeti moramo, da bomo na zmagovalni strani." Na komentarje o neprimernosti dosojene enajstmetrovke, ki jo je izvajal Kane, pa se je po tekmi odzval glavni protagonist Raheem Sterling. "Kazen je bila jasna! Danes smo igrali res dobro, morali smo biti zelo potrpežljivi, ko so Danci povedli. Ujel me je za nogo, bilo je jasno. Danes smo napravili le še en korak v pravo smer, misli moramo sedaj usmeriti na nedeljsko tekmo."

