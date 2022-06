Angleži in Italijani na derbiju brez golov, tretji remi Nemcev

V skupini 3 lige A je tako lestvica po treh krogih zelo zgoščena, saj ima Italija pet točk, Madžarska štiri, Nemčija - vse tri dosedanje tekme je končala z enakim izidom 1:1 - tri in Anglija dve.

Madžari so, potem ko so doma premagali Anglijo, na svojem terenu odščipnili še točko Nemcem. Zsolt Nagy je povedel svojo ekipo v vodstvo v šesti minuti, že tri minute pozneje je izenačil Jonas Hofmann. Nemčija je sicer imela terensko premoč, toda jalovo in do konca tekme se izid ni spremenil.

Za zanimivo nadaljevanje dogajanja v tej skupini so poskrbeli še Angleži in Italijani, razšli so se brez golov in z delitvijo točk, potem ko je Italija sicer rahlo prevladovala na začetku, v drugem delu pa so imeli premoč domači. A Angliji na zaradi kazni praznem stadionu v Wolverhamptonu ni uspelo maščevanje za 335 dni star poraz v finalu EP.