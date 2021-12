Dobili smo najtežjo možno skupino v drugi jakostni ligi, so po žrebu skupine narodov prepričani v taboru slovenske nogometne reprezentance. Našo izbrano vrsto v skupini B4 čakajo Švedi, Norvežani in Srbi. V najmočnejši ligi se bodo sicer v skupini smrti udarili evropski prvaki Italijani, podprvaki Angleži in svetovni prvaki iz leta 2014, Nemci.