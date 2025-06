Angleži obrambo naslova začeli z zmago proti Češki

Na evropskem nogometnem prvenstvu do 21 let na Slovaškem so bile odigrane vse tekme uvodnega kroga. Slovenija je morala priznati premoč Nemčiji s 3:0, v drugi tekmi naše skupine pa je Anglija, ki brani naslov iz Gruzije 2023, premagala Češko s 3:1. Za Angleže, ki bodo naslednji tekmec varovancev selektorja Andreja Razdrha v nedeljo ob 18. uri, so zadeli Harvey Elliott (39.), Jonathan Rowe (48.) in Charlie Cresswell (76.), za Čehe pa je bil natančen Daniel Fila (51).