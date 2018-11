Angleži poslali Hrvate v nižjo kakovostno ligo: Lingard in Kane za preobrat na Wembleyju

Londonski Wembley je gostil osrednji obračun nedeljskih tekem Lige narodov, ponovitev polfinala s svetovnega prvenstva v Rusiji. Hrvatje so z zadetkom Andreja Kramarića v 78. minuti povedli, a sta Angleže med elito z zadetkoma ohranila Jesse Lingard in Harry Kane (2:1).

V prvem polčasu so prednjačili Angleži, ki so sicer tako kot Hrvatje nastopili v okrnjeni zasedbi. Že v 11. minuti se je priložnost za vodstvo ponudila Raheenmu Sterlingu, ki je sprožil strel proti desni vratnici, a se je izkazal hrvaški čuvaj vrat in žogo odbil v kot. Po predložku iz kota je do žoge prišel Harry Kane, a žogo poslal čez prečko.

Anglija - Hrvaška FOTO: AP

Zvezdnik Tottenhama je bil nevaren tudi v nadaljevanju, ko je z roba kazenskega prostora sprožil močan udarec, a je njegov strel v zadnjem trenutku požrtvovalno zaustavil Lovre Kalinić. Angleži so premoč na zelenici tudi v zadnjih minutah skušali kronati z zadetkom, a je Ross Barkley po odbiti žogi z volejem streljal mimo leve prečke. Prva prava priložnost za vodstvo se je v zadnjih minutah ponudila tudi Hrvatom, Luka Modrić je podal na levo stran, a je bil Ivan Perišić prekratek. V drugem polčasu pa se je sreča prevesila na stran ognjenih. Angleži so sicer začeli podjetneje, proti vratom Kalinića je streljal Sterling, a se je izkazal hrvaški vratar. V 57. minuti pa je sledil šok za varovance Garetha Southgatea. Andrej Kramarić je sprejel podajo znotraj kazenskega prostora in se poigral z angleško obrambo ter sprožil strel in ugnal nemočnega Jordana Pickforda. Po prejetem zadetku je angleški selektor prevetril postavo in namesto Barkleyja je vstopil Dele Alli, Fabiana Delpha pa je zamenjal Jesse Lingard. Slednji je v 78. minuti nevarno zapretil vratom Kalinića, a je v zadnjem trenutku žogo v kot izbil Tim Jedvaj.

