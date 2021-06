Sterling odločen: Moramo ciljati na naslov, vse ostalo bo razočaranje

Angleži bodo v skupini D najprej igrali s Hrvaško, nato pa jih čakata še Škotska in Češka.

Raheem Sterling je pred začetkom turnirja o pričakovanjih spregovoril za revijo FourFourTwo, pri čemer ni skrival ambicij o tako želenem naslovu, ki ga v Angliji sanjajo vse od leta 1966, ko so legendarni Bobby Moore, Bobby Charlton, Gordon Banks in soigralci na domačih tleh osvojili naslov svetovnih prvakov. "Najprej je seveda treba priti iz skupine. V preteklosti sem poslušal ljudi, ki so govorili, da bomo že videli, kako se bo turnir razpletel. Sam pa nikamor ne grem brez razmišljanja o zmagi. Morda se zdi pretirano samozavestno, a če ne razmišljaš tako, zakaj sploh greš na takšno tekmovanje?" je odločen krilni nogometaš Manchester Cityja.

"Ne želim biti preveč glasen, ker se ti besede lahko hitro vrnejo. Po drugi strani pa bi morali kot ekipa in tudi kot država ciljati na samo eno stvar: naslov prvaka. Vse drugo bo razočaranje. Da prideš do lovorike, moraš imeti od prvega dne zmagovalno mentaliteto."

Wembley bo gostil vse tri tekme angleške reprezentance v skupinskem delu, obenem pa bo tudi prizorišče polfinalnih tekem in velikega finala. Zato se Sterling nadeja, da bo domač teren pomenil določeno prednost, čeprav bo število gledalcev na stadionih močno omejeno: "Med vožnjo proti stadionu jih bomo lahko videli, kar nam bo vlilo dodatno motivacijo. Vedno smo jih (navijače, op. a.) cenili, koronska situacija pa je pokazala, kako pomembni so. Brez njihove prisotnosti je nesmiselno igrati."