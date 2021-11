Angleži s tremi Kanovimi goli na pragu mundiala

Po današnjih tekmah evropskih kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2022 so še vedno znani le štirje udeleženci mundiala v Katarju. Ob gostitelju še Brazilija, Danska in Nemčija. Na prag uvrstitve so z visoko zmago proti Albaniji s 5:0 prišli Angleži.

V skupini I je vodilna Anglija gostila Albanijo. Angleži so tekmece nadigrali in že v prvem polčasu dosegli vseh pet golov. Junak tekme je bil Harry Kane, ki je dosegel tri zadetke (18., 33., 45+1.). Harry Maguire in Jordan Henderson sta dosegla preostala dva. Drugouvrščena Poljska je v Andori zmagala s 4:1, pri čemer je Robert Lewandowski prispeval dva gola in podajo. Madžarska je odpravila San Marino s 4:0. Angleži, ki imajo 23 točk, bodo v zadnjem krogu prvo mesto potrjevali v San Marinu, Poljaki, ki zaostajajo tri točke, pa bodo gostili Madžare.

V skupini C sta se za prvo mesto merili Italija in Švica ter se razšli z 1:1. Švicarji so povedli v 12. minuti, ko je z močnim strelom z roba kazenskega prostora zadel Silvan Widmer. Italijani so izenačili v 36. minuti prek Giovannija Di Lorenza. Slednji so imeli v 90. minuti na voljo enajstmetrovko, toda Jorginho je žogo poslal čez gol. Ekipi tako ostajata točkovno izenačeni na prvem in drugem mestu skupine, nekoliko boljšo razliko v danih in prejetih zadetkih imajo "azzurri". V zadnjem krogu bo Italija gostovala pri Severni Irski, Švica pa bo gostila Bolgarijo. Na drugi današnji tekmi skupine je Severna Irska premagala Litvo z 1:0.

