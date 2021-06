Angleži še pomnijo EP 1996: 'Samo da ne bi bilo enajstmetrovk'

To je bil eden od treh porazov angleške izbrane vrste po streljanju enajstmetrovk na evropskih prvenstvih. Ob tem imajo Angleži le eno zmago, ki so jo dosegli v četrtfinalu domačega prvenstva pred 25 leti, ko so izločili Španijo. Enako bilanco (tri poraze in le eno zmago) imajo s svetovnih prvenstev, zato je jasno, zakaj angleška javnost in celo njeni nogometaši ne skrivajo, da se nogometne loterije malodane bojijo.

"Upam, da nobena tekma ne bo vodila v enajstmetrovke. To je ena najstrašnejših stvari v nogometu," je za BBC med letošnjim – za Anglijo skoraj v celoti domačim – evropskim prvenstvom razlagal zvezdnik treh levov Phil Foden.

21-letni nogometaš Manchester Cityja še ni bil rojen, ko je njegov trenutni selektor Gareth Southgate leta 1996 zapravil enajstmetrovko, ki angleške navijače boli še danes. Anglija se je tedaj prvič po zmagi na SP 1966 prebila v polfinale velikega turnirja. Evforija je bila ob ritmih nepozabne himne "Football's Coming Home" na višku, od preboja v polfinale pa so domače ljubljence ločevali tradicionalno neugodni Nemci.

Alan Shearer je domače že v tretji minuti popeljal v vodstvo, a že v 16. je odgovoril Stefan Kuntz in srečanje se je nadaljevalo s podaljški. Zadetkov v dodatne pol ure nismo videli, zato so o finalistu, ki ga je na zadnji stopnički čakala Češka, odločali streli z bele točke. Prvih pet izvajalcev na vsaki strani je bilo natančnih.

Selektor treh levov Terry Venables je nato svoje varovance vprašal, kdo bo kot naslednji prevzel odgovornost. Roki sta dvignila Gareth Southgate in Paul Ince. "Pogledala sva se, Southgate pa je dejal, da bo šel kot šesti, jaz pa nato kot sedmi," se je kasneje za revijo FourFourTwo spominjal Ince. A ni mu bilo treba iti. Southgate je sprožil skromen strel v vratarjevo desno, Andreas Köpke ga je prebral in uspešno posredoval, Andreas Möller pa z naslednjim strelom poslal Nemčijo do finala in, kot se je kasneje izkazalo, tudi naslova.