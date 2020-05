Angleška Premier League se vrača 17. junija

Nato pa bodo celoten krog odigrali med 19. in 21. junijem. Klubi elitne Premier Leauge sicer še vedno sestankujejo, a kot pišejo ugledni angleški mediji, so se dogovorili o nadaljevanju. Večina klubov je do marčevske prekinitve odigrala po 29 tekem. Vodi Liverpool, ki ima ogromno prednost pred zasledovalci in je na dobri poti k svojemu prvemu naslovu po 30 letih. Rdeči so zbrali 82 točk, sledijo pa Manchester City s 57, Leicester s 53, Chelsea z 48 in Manchester United s 45. Med strelci je na vrhu Leicesterjev Jamie Vardy z 19 zadetki.