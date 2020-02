Angleži so se premislili: prestopni rok ponovno do začetka septembra

V večini evropskih držav se poletni prestopni rok zaključi konec avgusta ali v začetku septembra. Leta 2020 se bo tržnica v Angliji, denimo, zaključila 1. septembra, na ta način pa bodo imeli angleški klubi enake pogoje kot ostali evropski velikani. V zadnjih dveh poletjih se je namreč na Otoku tržnica zaključila dan pred začetkom sezone, tj. v začetku avgusta.

Do prvotne spremembe je sicer prišlo, ker so bili klubi mnenja, da aktivni prestopni rok moti normalno delo moštev, ki se zaradi tega ne morejo posvetiti zgolj predstavam na zelenicah. Vodstvo Premier League si je želelo, da bi se za to potezo odločile tudi ostale najboljše lige, kar pa se ni zgodilo. Pokazalo se je, da so Angleži v primerjavi z ostalimi evropskimi prvenstvi tako v velikem deficitu. Ostale ekipe so namreč lahko kupovale tudi nogometaše angleških klubov, ki pa jih ti niso mogli več nadomestiti.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp je bil sprva podpornik tovrstne spremembe, a je v eni od izjav že septembra dejal, da bi jo bilo treba preklicati: "Ni mi mar, kdaj se prestopni rok zaključi, pomembno je le, da se v vseh državah to zgodi istočasno. Govorili so, da bi do tega prišlo pred začetkom sezone, a na koncu se je za kaj takega odločila le Anglija, kar nima nobenega smisla. Ideja je bila dobra, a se žal ni obnesla."

Odločitev je bila sprejeta na četrtkovem srečanju premierligaških delničarjev v Londonu.